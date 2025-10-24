باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عملیات نفوذ زمینی سازمان میا در ونزوئلا را مجاز اعلام کرد، «ولادیمیر پادرینو» وزیر دفاع ونزوئلا گفت که هرگونه عملیات سیا علیه کشورش «شکست خواهد خورد».
وزیر دفاع ونزوئلا گفت: «ما میدانیم که سیا در ونزوئلا حضور دارد. آنها ممکن است چند واحد وابسته به سیا را در عملیات مخفی مستقر کنند، اما هر تلاشی شکست خواهد خورد.»
ترامپ هفته گذشته گفت که مجوز عملیات مخفی سیا علیه ونزوئلا را صادر کرده و در حال بررسی حملاتی علیه کارتلهای مواد مخدر ادعایی در خشکی است.
واشنگتن ادعا میکند که این نیروها برای عملیات ضد مواد مخدر در نظر گرفته شدهاند، اما کاراکاس معتقد است که آنها بخشی از تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور کشور هستند.
در حملات اخیر آمریکا به کشتیها و قایقها در کارائیب، نزدیک به ۴۰ نفر کشته شدهاند که به گفته خانواده آنها، عمدتاً غیرنظامی بودهاند، از جمله برخی از آنها که ماهیگیر بودند.
منبع: خبرگزاری فرانسه