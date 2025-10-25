باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - کمیل ارجمندی کارگردان فیلم کوتاه سلامون که یکی از آثار چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران بود درباره داستان این اثر کوتاه گفت: این اثر قصه یک جنازه ای که به ساحل روستایی میآید که با خود ماهی بسیاری به روستای قحطی زده میآورد. زنهای روستا شیفته جنازه میشوند و به خانه بر نمیگردند. ناخدا دو راه پیش روی مردم میگذارد که در ساحل بمانند یا به خانه بازگردند.
وی درباره این اثر اقتباسی گفت: کار اقتباسی ساختن خیلی سخت است. در دریای جنوب، روزانه ۶۰۰ متر جزر و مد آب داشتیم که باید تمام عوامل فیلم را با آن هماهنگ میکردیم.