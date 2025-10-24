محور هفت‌باغ کرمان شنبه و یکشنبه، سوم و چهارم آبان ماه، به منظور برگزاری دومین دوره لیگ برتر دوچرخه‌سواری بانوان مسدود می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ معین‌الدینی، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان، از مسدود شدن کامل محور هفت‌باغ در روز‌های شنبه و یکشنبه، سوم و چهارم آبان‌ماه خبر داد.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر به‌منظور برگزاری دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری پیست و جاده بانوان کشور اعمال خواهد شد.

سرهنگ معین‌الدینی با تأکید بر اهمیت تأمین ایمنی ورزشکاران و شرکت‌کنندگان در این رویداد ورزشی، مسیر‌های جایگزین برای تردد شهروندان را محور کرمان_جوپار و محور قدیم کرمان_ماهان اعلام کرد.

رئیس پلیس راه شمال استان با قدردانی از همکاری شهروندان، توصیه کرد، در ساعات اعلام‌شده از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در برگزاری ایمن و منظم این رقابت‌ها مشارکت داشته باشند.

