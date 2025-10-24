باشگاه خبرنگاران جوان ـ حشمت الله عسگری با اشاره به افزایش قیمت مرغ در استان تهران اظهار کرد: با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت مرغ بهدلیل افزایش هزینههای تمامشده تولید، افزایش یافت. در حال حاضر و بر اساس نرخهای جدید، خوشبختانه میزان عرضه نیز افزایش یافته بهطوریکه ورودی مرغ به استان طی دو تا سه روز گذشته، پس از اعلام قیمتهای جدید، روند صعودی داشته و اکنون روزانه بیش از ۱۶۰۰ تُن ورودی مرغ داریم. میزان مصرف روزانه مرغ در استان نیز حدود ۱۲۰۰ تُن است.
وی در خصوص تخلفات احتکارکنندگان مرغ نیز گفت: اتحادیههای تولیدکنندگان مرغ پیشتر خواستار اصلاح قیمت بودند و توجیهات کافی برای این موضوع وجود داشت، اما بهدلیل عدم اصلاح قیمت، در برخی موارد امتناع از عرضه و محدودیت در توزیع مشاهده میشد. خوشبختانه با تعیین و اعلام نرخ جدید برای مصرفکننده، عرضه مرغ بهصورت طبیعی در حال انجام است.
معاون اقتصادی استانداری تهران اضافه کرد: چنانچه این روند ادامه پیدا نکند، قطعاً با متخلفان بهصورت قاطع و در حداکثر ظرفیت قانونی برخورد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت قیمت نان تصریح کرد: هیچ برنامهای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد. نرخ فعلی نان، نرخ منصفانهای است و تمامی هزینهها و مواردی که برخی ادعا میکردند نیازمند بازنگری است، در قیمت جدید لحاظ شده است؛ بنابراین، هیچگونه توجیهی از هیچ نانوایی برای افزایش قیمت پذیرفته نخواهد بود.
عسگری در پایان تاکید کرد: نانواییها مکلفاند قیمتهای مصوب را مطابق قوانین و مقررات رعایت کنند. نظارتها بهصورت حداکثری ادامه دارد و طرح تشدید بازرسیها همچنان برقرار است. بازرسان نیز بهطور مستمر در سطح نانواییها حضور داشته و روند رصد و پایش را انجام میدهند.
منبع: ایسنا