معاون اقتصادی استانداری تهران تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حشمت الله عسگری با اشاره به افزایش قیمت مرغ در استان تهران اظهار کرد: با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت مرغ به‌دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید، افزایش یافت. در حال حاضر و بر اساس نرخ‌های جدید، خوشبختانه میزان عرضه نیز افزایش یافته به‌طوری‌که ورودی مرغ به استان طی دو تا سه روز گذشته، پس از اعلام قیمت‌های جدید، روند صعودی داشته و اکنون روزانه بیش از ۱۶۰۰ تُن ورودی مرغ داریم. میزان مصرف روزانه مرغ در استان نیز حدود ۱۲۰۰ تُن است.

وی در خصوص تخلفات احتکارکنندگان مرغ نیز گفت: اتحادیه‌های تولیدکنندگان مرغ پیش‌تر خواستار اصلاح قیمت بودند و توجیهات کافی برای این موضوع وجود داشت، اما به‌دلیل عدم اصلاح قیمت، در برخی موارد امتناع از عرضه و محدودیت در توزیع مشاهده می‌شد. خوشبختانه با تعیین و اعلام نرخ جدید برای مصرف‌کننده، عرضه مرغ به‌صورت طبیعی در حال انجام است.

معاون اقتصادی استانداری تهران اضافه کرد: چنانچه این روند ادامه پیدا نکند، قطعاً با متخلفان به‌صورت قاطع و در حداکثر ظرفیت قانونی برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت قیمت نان تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد. نرخ فعلی نان، نرخ منصفانه‌ای است و تمامی هزینه‌ها و مواردی که برخی ادعا می‌کردند نیازمند بازنگری است، در قیمت جدید لحاظ شده است؛ بنابراین، هیچ‌گونه توجیهی از هیچ نانوایی برای افزایش قیمت پذیرفته نخواهد بود.

عسگری در پایان تاکید کرد: نانوایی‌ها مکلف‌اند قیمت‌های مصوب را مطابق قوانین و مقررات رعایت کنند. نظارت‌ها به‌صورت حداکثری ادامه دارد و طرح تشدید بازرسی‌ها همچنان برقرار است. بازرسان نیز به‌طور مستمر در سطح نانوایی‌ها حضور داشته و روند رصد و پایش را انجام می‌دهند.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۲:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خوش بحال افغانیها رایگان نون ارزان ما میبرن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کلا برنامه تون حول حوش گرونی و فقر و نداری و بدبختی و سفر به خارج با خانواده برای خودتون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بالای همین خبر
احمد نیا: دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

مردم خودتونو اماده کنید که داره شروع میشه...امواج سهمگین گرونی و تورم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اعوذ بالله من شیطان رجیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
هنوز ۲ال ۳ ماه گران شده بازم دوباره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اتفاقا یعنی بازم میخواید گرون کنید. این کلکا دیگع قدیمی شده همه فهمیدن شما مسیولین برای پاسخگویی از افعال معکوس استفاده میکنین
حقا که خوب این جماعتو شناختی اقای مدیری
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مگه افزایش قیمت هم برنامه میخواد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خدایا مردم ایرانو از دست این مسئولین نجات بده آخه مگه میشه نون و هر دقیقه برد بالا ای خدا مردمو نجات بده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
غ - غ
۱۳:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نان سنگک از دوسه ماه پیش دوبار افزایش قیمت داشته است نان ۱۰ هزارتومانی سنگک ۱۵ هزار تومان شد واکنون دوسه هفته است نان ۱۵ تومانی شده است ۲۵/۰۰۰ تومان
نکته مهم قضیه این است برای جلوگیری از اثار نامطلوب ان احتمالاً در هرمنطقه به يك تعداد محدودي نانوائى گراني نان ابلاغ شد مثلاً در محل من يك نانوايي سه چهارماه پيش نان را ٢٥/٠٠٠ تومان مي داد يكي دو ماه بعد از ان نانوايي ديگر، نرخ نانش را ٢٥/٠٠٠ تومان كرد الان نانوايي ديگري حدود دو هفته است كه گران كرده و٢٥/٠٠٠ تومان كرده است
اينكه نان گران بشود خيلي تعجبي ندارد مشكل اساسي اين است كه برخي از افراد با اظهار نظر خلاف واقع نمك به زخم مردم مي پاشند نان را گران مي كنند ولي بجاي اعلام گراني نان مي گويند فعلاً برنامه اي براي گراني نان نداريم اين همان حرف و عملي است كه خدا را به خشم مى اورد ايه ٣ و٤ سوره صف دقيقاً به همين عمل اشاره دارد قران مي فرمايد : اي كساني كه ايمان اورده ايت چرا چيزي مي گوييد كن به ان عمل نمي كنيد ( ويا خلاف ان عمل مي كنيد ) ٣ خداوند از اينكه چيزي بگوييد و به ان عمل نكنيد به خشم مي ايد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نگداری مملکت برای بسیاری شده خط نوشته برای همگان و اجرای قسمتهای خوبش برای خویشانشان
اختیارش را دادید دست استاندار قیمت را افزایش دادید و بعد از ان در یک ماه دوبار بی صدا قیمت رفت بالا و تعدادش کمتر شد مثل الگوهای مصرف اب و برق که هزینه های پر کردن جیب این دو شرکت زیر مجموعه وزارت بجای نوسازی شبکه و نیروگاه ها شده
۰
۳
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تا. میتوننننننننننننننن. مردم. نقره. ? ? ? ? ♨️ ☕️ ? ? ? ? ♨️ کنید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نقره داغ کرده فقط اسکلت مانده
Canada
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نه. تورورو. خدا. گرون. کنید. تا. عید. بکنینش. ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. هزار. تومن. ملت. ما. سنگ. زیرین اسیا. هستند
۰
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۲:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نون هارو بفرسین غزه
۰
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دیگه. از. ابن. بیشتر
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نه توروبه خدا رودربایستی بزارین کنار برنامه داشته باشید.
۰
۸
پاسخ دادن
