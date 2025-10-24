یک واحد نانوایی متخلف در شهرستان نهبندان به دلیل کم فروشی، بیش از ۲۷ میلیون تومان جریمه و پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - حسینی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان گفت: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر کم‌فروشی در عرضه نان در واحد خبازی در یکی از نانوایی‌های سطح شهر نهبندان، مأموران بازرسی و نظارت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان با همکاری دستگاه‌های نظارتی مربوطه، موضوع را به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار دادند.

او افزود: بر اساس این گزارش، پس از انجام بازرسی و تشکیل پرونده تخلفاتی، متصدی نانوایی متخلف به جرم کم‌فروشی در عرضه نان، با رأی شعبه رسیدگی‌کننده به پرداخت مبلغ ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

بیشتر بخوانید

حسینی بیان کرد: همچنین در اجرای حکم صادره و با هدف پیشگیری از تکرار تخلف، واحد صنفی یادشده به مدت دو روز پلمب شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان تصریح کرد: نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی خبازی در سطح شهر به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، گشت بازرسی
خبرهای مرتبط
سوختن عرضه کننده آرد خارج از شبکه در تنور جریمه
تشدید نظارت تعزیرات بر بازار بازگشایی مدارس/ برخورد با گران‌فروشی و قاچاق
سنگ جریمه بر سر متخلف نما کار ساختمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تنور نانوای متخلف سرد شد
صادرات ۷۰ درصدی ماهی پرورشی از خراسان جنوبی