یک واحد نانوایی متخلف در شهرستان نهبندان به دلیل کم فروشی، بیش از ۲۷ میلیون تومان جریمه و پلمب شد.

سید محمدعلی سجادی - حسینی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان گفت: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر کمفروشی در عرضه نان در واحد خبازی در یکی از نانواییهای سطح شهر نهبندان، مأموران بازرسی و نظارت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان با همکاری دستگاههای نظارتی مربوطه، موضوع را بهصورت ویژه مورد بررسی قرار دادند.
او افزود: بر اساس این گزارش، پس از انجام بازرسی و تشکیل پرونده تخلفاتی، متصدی نانوایی متخلف به جرم کمفروشی در عرضه نان، با رأی شعبه رسیدگیکننده به پرداخت مبلغ ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
حسینی بیان کرد: همچنین در اجرای حکم صادره و با هدف پیشگیری از تکرار تخلف، واحد صنفی یادشده به مدت دو روز پلمب شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان تصریح کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی خبازی در سطح شهر بهصورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.