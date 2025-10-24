نمایندگان کشورمان کار خود را در بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با پیروزی آغاز کردند که طی آن آرین سلیمی و ناهید کیانی با دو برد راهی مرحله بعدی این مسابقات شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های جام بیست و هفتم با برگزاری رقابت‌های وزن چهارم و هشتم از بامداد امروز به میزبانی چین در سالن «تای هو» شهر ووشی آغاز شد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی پس از یک دور استراحت، «کاستنوویچ» از اکراین را در حالی که راند اول را واگذار کرده بود، ۲ بریم در راند شماری شکست داد. وی در ادامه باید با «فیث دایلون» 

آغاز جام بیست و هفتم با دو پیروزی برای ایران/ سلیمی و کیانی برنده شدند

آرین سلیمی در ورن ۸۷+ کیلوگرم دور استراحت را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس در دو راند «دنیل» از کوبا را شکست داد. وی دور سوم «آن دری هاربر» از اکراین را پیش رو خواهد داشت.

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
جوان المپیکی ما بیدی نیست که به این بادها بلرزد...از یادها زود بلرزد...محکم باش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
هیچی از ارزش های جوانان ما کم نمیشود
۰
۲
پاسخ دادن
