باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های جام بیست و هفتم با برگزاری رقابت‌های وزن چهارم و هشتم از بامداد امروز به میزبانی چین در سالن «تای هو» شهر ووشی آغاز شد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی پس از یک دور استراحت، «کاستنوویچ» از اکراین را در حالی که راند اول را واگذار کرده بود، ۲ بریم در راند شماری شکست داد. وی در ادامه باید با «فیث دایلون»

آرین سلیمی در ورن ۸۷+ کیلوگرم دور استراحت را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس در دو راند «دنیل» از کوبا را شکست داد. وی دور سوم «آن دری هاربر» از اکراین را پیش رو خواهد داشت.

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.

منبع: مهر