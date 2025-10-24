باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه اجلاس منطقهای حملونقل اظهار داشت: در خصوص روابط حملونقلی و ترانزیت میان ایران و پاکستان، باید به این نکته اشاره کرد که هر دو کشور به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی خود، اقدامات مشترک متعددی در این زمینه دارند.
وی ادامه داد: این اقدامات در حوزههای حملونقل جادهای، حملونقل ریلی و حملونقل دریایی متمرکز است.
او بیان کرد: در حوزه حمل و نقل جادهای، تسهیل فرآیندهای گمرکی میان ایران و پاکستان یکی از مهمترین اقدامات است که میتواند به بهبود عملکرد تجار و کامیونداران دو کشور کمک کند.
صادق توضیح داد: تسهیل حضور کامیونداران ایرانی در پاکستان و بالعکس نیز از دیگر اقدامات مهم است که میتواند به افزایش مبادلات تجاری کمک نماید.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حوزه ریلی، بهسازی و نوسازی زیرساختهای ریلی میتواند به افزایش کارایی و ایمنی حملونقل بین دو کشور منجر شود.
صادق توضیح داد: حملونقل دریایی و بندری، به ویژه ارتباطات میان بنادر کراچی و گوادر با بندر چابهار، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این ارتباطات میتوانند نه تنها تبادلات دو کشور، بلکه ارتباطات ترانزیتی منطقهای را نیز تقویت کنند.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این ارتباطات نه تنها به تسهیل حملونقل بین ایران و پاکستان کمک میکنند، بلکه میتوانند منجر به شکلگیری مسیرهای ترانزیتی مهمی شوند که پاکستان را به چین و چین را به اروپا متصل میکند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و در حال حاضر نیز در دست پیگیری میان دو کشور قرار دارد.
وی افزود: روابط حملونقل و ترانزیت بین ایران و پاکستان به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی دو کشور اهمیت زیادی دارد. اقدامات مشترک در حوزههای حملونقل جادهای، ریلی و دریایی میتواند به بهبود مبادلات تجاری و ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید منجر شود.