وزیر راه و شهرسازی گفت:یکی از مهم‌ترین اقدامات در اجلاس منطقه‌ای حمل‌ونقل، تسهیل فرآیند‌های گمرکی بین ایران و پاکستان است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه اجلاس منطقه‌ای حمل‌ونقل اظهار داشت: در خصوص روابط حمل‌ونقلی و ترانزیت میان ایران و پاکستان، باید به این نکته اشاره کرد که هر دو کشور به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی خود، اقدامات مشترک متعددی در این زمینه دارند.

وی ادامه داد: این اقدامات در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، حمل‌ونقل ریلی و حمل‌ونقل دریایی متمرکز است.

او بیان کرد: در حوزه حمل و نقل جاده‌ای، تسهیل فرآیندهای گمرکی میان ایران و پاکستان یکی از مهم‌ترین اقدامات است که می‌تواند به بهبود عملکرد تجار و کامیون‌داران دو کشور کمک کند.

صادق توضیح داد: تسهیل حضور کامیون‌داران ایرانی در پاکستان و بالعکس نیز از دیگر اقدامات مهم است که می‌تواند به افزایش مبادلات تجاری کمک نماید.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حوزه ریلی، بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های ریلی می‌تواند به افزایش کارایی و ایمنی حمل‌ونقل بین دو کشور منجر شود.

صادق توضیح داد: حمل‌ونقل دریایی و بندری، به ویژه ارتباطات میان بنادر کراچی و گوادر با بندر چابهار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ارتباطات می‌توانند نه تنها تبادلات دو کشور، بلکه ارتباطات ترانزیتی منطقه‌ای را نیز تقویت کنند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این ارتباطات نه تنها به تسهیل حمل‌ونقل بین ایران و پاکستان کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند منجر به شکل‌گیری مسیرهای ترانزیتی مهمی شوند که پاکستان را به چین و چین را به اروپا متصل می‌کند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و در حال حاضر نیز در دست پیگیری میان دو کشور قرار دارد.

وی افزود: روابط حمل‌ونقل و ترانزیت بین ایران و پاکستان به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی دو کشور اهمیت زیادی دارد. اقدامات مشترک در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی می‌تواند به بهبود مبادلات تجاری و ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید منجر شود.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، بنادر
خبرهای مرتبط
قطار کانتینری اسلام‌آباد-تهران-استانبول تا ۲ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود
دستورالعمل ویژه ایران برای افزایش تردد زمینی از مرز ریمدان
ترافیک سنگین تمامی محور‌های شمالی کشور را قفل کرد
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
دیجیتال‌سازی گمرک محورهای اصلی همکاری ایران و پاکستان+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۷:۲۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کار درست اینه که نیروی انتظامی خانم کار بازرسی از مسافران خانم را داشته باشه / نه یه سرباز
شاید یه چیز زنانه در کیفش باشه که درست نیست اون سرباز ببینه
ولی کار اخراح رئیس فرودگاه کار بسیلز زشت و ناپسندی بوده / قابل دفاع نیست
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۷:۱۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خدایا مپسند که گدا معتبر شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خانمی نگفتن قضیه فرودگاه اردبیل چی بود
یعتی خلنومی چی تو کیفش داشته؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چی تو کیفش داشت که زمینی رفت ولی کیفشو نذاشت بازرسی بشه.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۷:۱۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
البته نمیدونم هاااااااا / یعنی نمیشه قضاوت کرد / شاید لباس زیر زنانه داشته و نمیخواسته اون سرباز ببینه
ولی اخراج رئیس فرودگاه کاز زشت و بیخودی بوده
هزار دلیل ممکنه وجود داشته
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۷:۱۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کار درست اینه که یه خانم کار بازرسی از مسافران خانم را بر عهده داشته باشه / نه یه سرباز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
وقتی قانون می‌زاری و پشت به قانون می‌کنی و میگی ما قانونگذار هستیم نه قانون پذیر به روایت تصویر
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چخبر از گل گرفتن،الان وضعیت فرودگاه های اردبیل از وضعیت بحرانی خارج شد؟مردم هنوز منتظر انتشار پرداخت هزینه‌های سفر کیش از جیب خودتون هستند،حافظه مردم هیچ وقت چیزی رو فراموش نمیکنه،شاید بعضی سازمان ها فراموشکار بشن
۰
۱۱
پاسخ دادن
قطار کانتینری اسلام‌آباد-تهران-استانبول تا ۲ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود
نرخ بهره بین بانکی در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند
ترافیک سنگین تمامی محور‌های شمالی کشور را قفل کرد
دستورالعمل ویژه ایران برای افزایش تردد زمینی از مرز ریمدان
از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام تا رونمایی از شش گواهی سپرده کالایی جدید در بورس کالا
مرغداران و دامداران مدیریت دما در واحد‌ها را جدی بگیرند
وزش باد و گردوخاک در دامنه‌های جنوبی البرز تا سه روز آینده
بیش از نیمی از تعهدات آبرسانی به روستا‌ها محقق شد
آخرین اخبار
قطار کانتینری اسلام‌آباد-تهران-استانبول تا ۲ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود
دستورالعمل ویژه ایران برای افزایش تردد زمینی از مرز ریمدان
وزش باد و گردوخاک در دامنه‌های جنوبی البرز تا سه روز آینده
بیش از نیمی از تعهدات آبرسانی به روستا‌ها محقق شد
ترافیک سنگین تمامی محور‌های شمالی کشور را قفل کرد
نرخ بهره بین بانکی در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند
از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام تا رونمایی از شش گواهی سپرده کالایی جدید در بورس کالا
مرغداران و دامداران مدیریت دما در واحد‌ها را جدی بگیرند
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲ آبان ماه
کاهش چشمگیر خطا‌های انسانی با استفاده از سامانه صورت‌حساب الکترونیکی
خودکفایی گوشت قرمز مستلزم تامین به موقع نهاده‌های دامی است
علت نوسان قیمت میوه و صیفی چیست؟
به‌روزرسانی کد پستی محل اقامت برای خرید بیمه‌نامه الزامی است
نرخ منطقی برنج چقدر است؟
تردد کامیون‌داران ایرانی و پاکستانی تسهیل می‌شود/تقویت روابط بنادر چابهار، گوادر و کراچی
قیمت هر کیلو برنج برای مصرف کننده به ۳۰۰ هزار تومان رسید
صادرات تخم مرغ از سرگرفته می‌شود
ارزش گذاری گوشی‌های وارداتی تجاری، بر اساس زمان ورود کالا