دولت اندونزی با پافشاری بر تصمیم خود، از صدور ویزا برای ورزشکاران رژیم صهیونیستی در مسابقات جهانی ژیمناستیک خودداری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت اندونزی با دفاع از تصمیم خود مبنی بر عدم صدور ویزا برای هیئت ورزشی اسرائیل، بر حاکمیت ملی و حق تعیین شرایط ورود به خاک این کشور تأکید کرد. اریک توهیر، وزیر جوانان و ورزش اندونزی، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «این تصمیم در چارچوب قوانین ملی و با هدف حفظ امنیت، نظم عمومی و منافع همگانی اتخاذ شده است.»

در واکنش به این تصمیم، کمیته بین‌المللی المپیک با اقداماتی تلافی‌جویانه، میزبانی هرگونه رویداد ورزشی بین‌المللی را از اندونزی سلب کرد. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی پیشتر در قبال حمله روسیه به اوکراین، سیاست متفاوتی در پیش گرفته و تنها به محرومیت نمادین این کشور از شرکت تحت پرچم ملی بسنده کرده بود.

وزیر ورزش اندونزی با انتقاد از این رفتار دوگانه، آن را ناعادلانه و مغایر با اصول بی‌طرفی ورزشی خواند. تحلیلگران، این رویکرد متضاد کمیته بین‌المللی المپیک را نشان‌دهنده تأثیرپذیری این نهاد از فشار‌های سیاسی می‌دانند.

این رویداد موجب شده است تا بحث درباره استقلال نهاد‌های بین‌المللی ورزشی و نقش آنها در تحولات سیاسی جهان بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد. تصمیم اندونزی و واکنش کمیته بین‌المللی المپیک، نمونه‌ای از تقابل حاکمیت ملی با نهاد‌های فراملی در عرصه ورزش است.

منبع: تایمز اسرائیل/ الجزیره

Iran (Islamic Republic of)
سیدی
۱۹:۴۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خاک برسرت اندونزی،ورزش و با سیاست قاطی نکنید.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۷:۴۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اندونزی به عنوان بزرگترین کشور مسلمان با این حرکت ش نشون داد که مردم غزه تنها نیستن.انشاالله که باب فتحی بشه برای دیگر کشورهای مسلمان که به رگ غیرت شون بر بخوره و سدی بشن جلوی زیاده خواهی ها ی صهیونیست.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
زامبی و جعلی و تروریستی صهیونیست
خیلی حساب باز کرده که معاهده ابراهام را با اندونزی ببندد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
این خبرم بذارید که بخاطر این کارشون کمیته المپیک میزبانی همه مسابقات جهانی در آینده رو ازشون گرفت
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ظریف یاد بگیر، به بالا دستی ات بگو روحانی
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی را از در بیرون میکنن کشورهای غربی و کمیته المپیک از پنجره میارنش تو
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
در دنیای بی عدالت و سباست چند گانه زندگی میکنیم
انگاری که چندین قانون برای هر خلافی است
برای روسیه فرق میکند و برای رزیم جعلی و تروریستی صهیونیستی جوری دیگه!!!!#؟؟؟
روسیه تحت سنگین ترین تحریم ها و صهیونیست ها قسر در میروند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چطوره کانالهای صهیونیست در باره عادی سازی با اندونزی و عربستان دل خوش کردند و
میگویند جمعیت اندونزی بیش از 250 میلیون و رابطه تجاری با این کشور چقدر بنفع مان است و
میگن تجارت شون با کشورهای خلیج فارس 300 میلیون دلار بوده که حالا به 3 میلیارد دلار رسیده
و از این بابت سرخوش شدند. و می بالند
حالا چطوره ورزشکاران صهیونیست را راه نمیدهند
کدام را باور کنیم !!!!؟؟؟
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۱۰:۴۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
درود بر دولت و مردم اندونزی
۱
۸
پاسخ دادن
