دولت اندونزی با پافشاری بر تصمیم خود، از صدور ویزا برای ورزشکاران رژیم صهیونیستی در مسابقات جهانی ژیمناستیک خودداری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت اندونزی با دفاع از تصمیم خود مبنی بر عدم صدور ویزا برای هیئت ورزشی اسرائیل، بر حاکمیت ملی و حق تعیین شرایط ورود به خاک این کشور تأکید کرد. اریک توهیر، وزیر جوانان و ورزش اندونزی، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «این تصمیم در چارچوب قوانین ملی و با هدف حفظ امنیت، نظم عمومی و منافع همگانی اتخاذ شده است.»

در واکنش به این تصمیم، کمیته بین‌المللی المپیک با اقداماتی تلافی‌جویانه، میزبانی هرگونه رویداد ورزشی بین‌المللی را از اندونزی سلب کرد. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی پیشتر در قبال حمله روسیه به اوکراین، سیاست متفاوتی در پیش گرفته و تنها به محرومیت نمادین این کشور از شرکت تحت پرچم ملی بسنده کرده بود.

وزیر ورزش اندونزی با انتقاد از این رفتار دوگانه، آن را ناعادلانه و مغایر با اصول بی‌طرفی ورزشی خواند. تحلیلگران، این رویکرد متضاد کمیته بین‌المللی المپیک را نشان‌دهنده تأثیرپذیری این نهاد از فشار‌های سیاسی می‌دانند.

این رویداد موجب شده است تا بحث درباره استقلال نهاد‌های بین‌المللی ورزشی و نقش آنها در تحولات سیاسی جهان بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد. تصمیم اندونزی و واکنش کمیته بین‌المللی المپیک، نمونه‌ای از تقابل حاکمیت ملی با نهاد‌های فراملی در عرصه ورزش است.

منبع: تایمز اسرائیل/ الجزیره