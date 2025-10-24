باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان بهداشت جهانی دو هفته پس از آغاز آتشبس هشدار داد که بحران گرسنگی غزه همچنان «فاجعهبار» است.
تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، گفت که «هیچ تغییری در گرسنگی ایجاد نشده است، زیرا غذای کافی وجود ندارد.» با وجود ورود برخی اقلام به این منطقه محصور، این اقلام برای رفع نیازهای غذایی ساکنان بسیار ناکافی هستند.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گزارش داد که میزان تحویلها بسیار کمتر از هدف ۲۰۰۰ تن در روز است و در حال حاضر تنها دو گذرگاه مرزی باز است.
منبع: الجزیره