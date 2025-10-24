درسفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس جمهور در تشریح برنامه و مصوبات سفر استانی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفت: نشست‌هایی که با نخبگان و مسئولان استان برگزار و مسائل و مشکلات در حوزه‌های مختلف مطرح شد، آذربایجان غربی دربسیاری از شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی دارد، مصمم هستیم با مشارکت مدیران، روحانیان، سیاسیون و مردم استان این مشکلات را حل و فصل کنیم، در حوزه آموزشی باید بازنگری شود و کلاس‌های مشکل دار سریعا رفع و فضای آموزشی مناسب جایگزین شود، پییگر تجهیز مدارس استان و کل کشور هستیم روشهایآموزش نیز باید بهبود و ارتقایاید چرا که معتقدیم فرزندان کشور گرانبهاتر از معادن طلا و مس و ارزشمندتر از میادین نفت و گاز هستند و باید بهترین شرایط محیطی و آموزشی را برای آنها فراهم کنیم.

مسعود پزشکیان با بیان اینکه برای پرهیز از خلف وعده، طرح‌ها و برنام‌هایی را که قابلیت اجرایی دارند متعهد می‌شویم افزود: برای جبران کسری‌ها و ناترازیهاو بهبود شاخص‌های استان ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی امسال و سال آینده به طور کامل تخصیص می‌یابد، ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی تصویب شد، اما مهمترین عامل در توسعه استان جذب نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که با تلاش استاندار و براساس تفاهمنامه‌های امضا شده محقق خواهد شد که مجموعه این اعتبارات تغییرات اساسی در استان ایجاد خواهند کرد.

وی با اشاره به پیگیری ساخت کریدور (دالان) شمال -جنوب گفت: این راهگذر مهم اقتصادی از چشمه ثریا به تبریز و متعاقبا تهران و بندر عباس متصل خواهد شد و براساس توافقات اولیه انجام شده هم جذب سرمایه گذار را در استان خواهیم داشت هم در توسعه بخش حمل و نقل استان تاثیر گذار خواهد بود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش باقدردانی از وحدت و انسجام مردم در زمان جنگ ۱۲ روزه گفت: امپریالیسم با تحریک رژیم صهیونیستی و راه اندازی تهاجمی ناجوانمردانه می‌خواست با اختلاف افکنی و ایجادتفرقه در کشور به نیات پلید خود دست یابد، اما حضور و وحدت و انسجام مردم نقشه‌های ان‌ها را نقش بر آب کرد هرچند در این میان برخی خود فروختگان در کنار این رژیم متجاوز که سرمایه‌های ارزشمند انسانی و فرماندهان و دانشمندان و مردم بیگناه را به شهادت رساند ودر غزه مردم را به خاک و خون می‌کشد ایستادند.

مسعود پزشکیان درادامه گفت: هیچ ایرانی حاضر نیست حتی یک وجب از خاکش کشورش محل تاخت و تاز اجنبی باشد، در جنگ دوازده روزه بسیاری از کسانی که شاید با آنها نامهربانی کرده باشیم ویا به دلیل رفتار‌های ما با ما خوب نباشند و حتی برخی از زندان پیام دادند و تعهدشان را به تمامیت ارضی کشور و دفاع از رهبر و انقلاب را اعلام و تجاوز دشمن را محکوم کردند، و نشان دادند که ایران قابل معامله نیست و به هیچ اجنبی و قدرت خارجی اجازه تاخت و تاز نمیدهند از تک تک این مردم قدردانی می‌کنم.

امضای تفاهمنامه با سازمان‌های بین المللی، دانشگاهی و نهاد‌های مردمی برای احیای دریاچه ارومیه

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط دریاچه ارومیه گفت: امروز چند تفاهمنامه با سازمان‌های بین المللی، دانشگاهی، نهاد‌های مردمی و عمومی برای کمک به احیای دریاچه ارومیه و استفاده از تجارب بین المللی امضا شد، از سوی دیگر از تمامی ظرفیت‌های علمی، مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد، اما با توجه به کاهش بارش‌ها در منطقه و محدودیت‌های منابع آبی، باید روند تغییرات را بپذیریم و به نحو دیگری برنامه ریزی و طراحی کنیم و به سمت اصلاح الگوی کشت وروش‌های آبیاری و طرح‌های توسعه‌ای حرکت کنیم.

وی حمایت از سرمایه گذاری را یکی از مهمترین اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: دیدار‌ها و نشست‌هایی با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنایع بزرگ با هدف شناسایی و رفع موانع پیش روی تولید و صادرات در بخش‌های قانونی و اجرایی برگزار و از وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری می‌کنم، تلاش می کنیم با کمک تولید کنندگان و سرمایه گذاران و مسئولان محلی مشکلاتی مانند گمرک، بانکها، ادارات، سامانه و روند‌ها حل وفصل شود، با توجه به وفاق و انسجام خوبی که بین سران قوا وجود دارد و با درایت ورهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری، دولت کاملا مصمم به حمایت از سرمایه گذاری و تولید است.

سرمایه گذاری برای تولید ۵۰ هزار مگاوات برق

پزشکیان با اشاره به ناترازی انرژی و کسری بیست هزار مگاواتی گفت: برای حل این مشکل به سرعت پیگیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، حرارتی، سیکل ترکیبی و بادی هستیم و سرمایه گذاری برای تولید دوهزار مگاوات برق بادی، سی تا چهل هزار مگاوات برق خورشیدی و هشت هزار مگاوات برق در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی انجام می‌شود.

رئیس جمهور با قدردانی از مردم آذربایجان غربی و عذرخواهی به دلیل مشکلات موجود گفت: با تمام وجود برای حل مشکلات تلاش می‌کنیم، دشمن با تمام قدرت جلو آمده ولی به کمک خداوند متعال، وحدت و مشارکت مردم و درایت رهبر معظم انقلاب از همه این مشکلات و موانع عبور خواهیم کرد.