درسفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس جمهور در تشریح برنامه و مصوبات سفر استانی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفت: نشست‌هایی که با نخبگان و مسئولان استان برگزار و مسائل و مشکلات در حوزه‌های مختلف مطرح شد، آذربایجان غربی دربسیاری از شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی دارد، مصمم هستیم با مشارکت مدیران، روحانیان، سیاسیون و مردم استان این مشکلات را حل و فصل کنیم، در حوزه آموزشی باید بازنگری شود و کلاس‌های مشکل دار سریعا رفع و فضای آموزشی مناسب جایگزین شود، پییگر تجهیز مدارس استان و کل کشور هستیم روشهایآموزش نیز باید بهبود و ارتقایاید چرا که معتقدیم فرزندان کشور گرانبهاتر از معادن طلا و مس و ارزشمندتر از میادین نفت و گاز هستند و باید بهترین شرایط محیطی و آموزشی را برای آنها فراهم کنیم.

مسعود پزشکیان با بیان اینکه برای پرهیز از خلف وعده، طرح‌ها و برنام‌هایی را که قابلیت اجرایی دارند متعهد می‌شویم افزود: برای جبران کسری‌ها و ناترازیهاو بهبود شاخص‌های استان ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی امسال و سال آینده به طور کامل تخصیص می‌یابد، ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی تصویب شد، اما مهمترین عامل در توسعه استان جذب نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که با تلاش استاندار و براساس تفاهمنامه‌های امضا شده محقق خواهد شد که مجموعه این اعتبارات تغییرات اساسی در استان ایجاد خواهند کرد.

وی با اشاره به پیگیری ساخت کریدور (دالان) شمال -جنوب گفت: این راهگذر مهم اقتصادی از چشمه ثریا به تبریز و متعاقبا تهران و بندر عباس متصل خواهد شد و براساس توافقات اولیه انجام شده هم جذب سرمایه گذار را در استان خواهیم داشت هم در توسعه بخش حمل و نقل استان تاثیر گذار خواهد بود.

 رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش باقدردانی از وحدت و انسجام مردم در زمان جنگ ۱۲ روزه گفت: امپریالیسم با تحریک رژیم صهیونیستی و راه اندازی تهاجمی ناجوانمردانه می‌خواست با اختلاف افکنی و ایجادتفرقه در کشور به نیات پلید خود دست یابد، اما حضور و وحدت و انسجام مردم نقشه‌های ان‌ها را نقش بر آب کرد هرچند در این میان برخی خود فروختگان در کنار این رژیم متجاوز که سرمایه‌های ارزشمند انسانی و فرماندهان و دانشمندان و مردم بیگناه را به شهادت رساند ودر غزه مردم را به خاک و خون می‌کشد ایستادند.

مسعود پزشکیان درادامه گفت: هیچ ایرانی حاضر نیست حتی یک وجب از خاکش کشورش محل تاخت و تاز اجنبی باشد، در جنگ دوازده روزه بسیاری از کسانی که شاید با آنها نامهربانی کرده باشیم ویا به دلیل رفتار‌های ما با ما خوب نباشند و حتی برخی از زندان پیام دادند و تعهدشان را به تمامیت ارضی کشور و دفاع از رهبر و انقلاب را اعلام و تجاوز دشمن را محکوم کردند، و نشان دادند که ایران قابل معامله نیست و به هیچ اجنبی و قدرت خارجی اجازه تاخت و تاز نمیدهند از تک تک این مردم قدردانی می‌کنم.

امضای تفاهمنامه با سازمان‌های بین المللی، دانشگاهی و نهاد‌های مردمی برای احیای دریاچه ارومیه

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط دریاچه ارومیه گفت: امروز چند تفاهمنامه با سازمان‌های بین المللی، دانشگاهی، نهاد‌های مردمی و عمومی برای کمک به احیای دریاچه ارومیه و استفاده از تجارب بین المللی امضا شد، از سوی دیگر از تمامی ظرفیت‌های علمی، مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد، اما با توجه به کاهش بارش‌ها در منطقه و محدودیت‌های منابع آبی، باید روند تغییرات را بپذیریم و به نحو دیگری برنامه ریزی و طراحی کنیم و به سمت اصلاح الگوی کشت وروش‌های آبیاری و طرح‌های توسعه‌ای حرکت کنیم.

 

وی حمایت از سرمایه گذاری را یکی از مهمترین اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: دیدار‌ها و نشست‌هایی با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنایع بزرگ با هدف شناسایی و رفع موانع پیش روی تولید و صادرات در بخش‌های قانونی و اجرایی برگزار و از وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری می‌کنم، تلاش می کنیم با کمک تولید کنندگان و سرمایه گذاران و مسئولان محلی مشکلاتی مانند گمرک، بانکها، ادارات، سامانه و روند‌ها حل وفصل شود، با توجه به وفاق و انسجام خوبی که بین سران قوا وجود دارد و با درایت ورهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری، دولت کاملا مصمم به حمایت از سرمایه گذاری و تولید است.

سرمایه گذاری برای تولید ۵۰ هزار مگاوات برق

پزشکیان با اشاره به ناترازی انرژی و کسری بیست هزار مگاواتی گفت: برای حل این مشکل به سرعت پیگیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، حرارتی، سیکل ترکیبی و بادی هستیم و سرمایه گذاری برای تولید دوهزار مگاوات برق بادی، سی تا چهل هزار مگاوات برق خورشیدی و هشت هزار مگاوات برق در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی انجام می‌شود.

رئیس جمهور با قدردانی از مردم آذربایجان غربی و عذرخواهی به دلیل مشکلات موجود گفت: با تمام وجود برای حل مشکلات تلاش می‌کنیم، دشمن با تمام قدرت جلو آمده ولی به کمک خداوند متعال، وحدت و مشارکت مردم و درایت رهبر معظم انقلاب از همه این مشکلات و موانع عبور خواهیم کرد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
مسترپلنوببین،گول نخور
۱۷:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
انصافی وقتی اینو گفتی،چجوری خنده ت نگرفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سرمایه گذاری دربانک های دزد وفاسد؟!؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دکتر حمایت به تنهایی کافی نیست خود دولت باید بخشی از درآمدها نفتی را صرف تولید نهایی از نفت خام کند و خام فروشی نفت به سرعت پایان پذیرد باید در عمل باشد نه در حرف و سیاست خود دولت باید از بودجه نفتی سرمایه گذاری
نماید برای پایان این خام فروشی های نفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
منظورتان حمایت از سرمایه‌داران خاص هست دیگه؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
در مورد مهار تورم و نظارت بر قیمت ها رسیدگی شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مملکت دلال پرور بار آوردید زنه نشسته تو خانه شده دلال از این دست بقلمون می خره می کشه روش می فروشه تا اون گنده ها ببین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یعنی یه خارجی بیاد ایران سرمایه گذاری کنه همش صادرات کنه ببین 1 سال بار خودش می بنده ولی نمی گذارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سلطان
۱۲:۲۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مهاجرانی سخنگو دولت: معیشت مردم مهم ترین اولویت دولت چهاردهم است
رییس جمهور: پول و سرمایه گذاری مهم ترین اولویت دولت چهاردهم
===
اولویت اصلی دولت: ماست مالی قضیه برجام و کاسه چه کنم در مقابله با تحریمها
وضعیت مردم: :|
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ITEM'S - BOX
۱۲:۲۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
هر واحد تتر که 3 USDT هست 5 میلیون و 500 تومان یا همین حدود فروخته و انتقال داده میشه به کیف پول ها ! پول داخل حسابم رو هم بخوام بفروشم هر 1000 ریال رو ازم 6 هزار و 500 تا 6 هزار و 800 تومان خریدار هست نه اینکه به مالی که ماله خودم نیست دستبرد هم بزنم !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فقط حرف حرف حرف بعد تبدیل به شعار شعار شعار در آخر تحریم و تورم
تحویل مردم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سر تا پای مملکتو دلال و فساد گرفته
خیلی عجیب غریب میشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
وقتی دستگاه قضا با امثال شمخانی ، صدیقی ، انصاری مدیر عامل بانک آينده و ..... برخورد نکنه ، آیا انتظار داری مملکت بهتر از اینها باشه ؟!!!!!!!!!!!
