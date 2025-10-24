باشگاه خبرنگاران جوان- محمد نعیم، معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان، با یو شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان، در کابل دیدار و بر تقویت روابط بلندمدت و احترام متقابل تأکید کردند. در این دیدار، روابط دوجانبه و تحولات اخیر میان افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت.
نعیم با اشاره به سابقه تاریخی و همسایگی افغانستان و چین گفت: «طالبان متعهد به روابط متقابل با همه کشورهاست و به هیچ طرفی اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود.» وی حل مشکلات با پاکستان را تنها از طریق گفتگو و تفاهم ممکن دانست و واکنش اخیر افغانستان را نتیجه آزمایش صبر و حوصله این کشور خواند.
یو شیائویونگ نیز بر خواستار چین برای تقویت روابط بلندمدت و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان تأکید کرد و گفت که پکن از حاکمیت ملی و ارزشهای این کشور حمایت میکند. وی افزود که چین در حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان نقش سازندهای ایفا میکند و از میانجیگری قطر و ترکیه در این زمینه استقبال میکند.
پیش از این ذاکر جلالی، مشاور وزیر خارجه طالبان، گفته بود که چین در سیاست خارجی طالبان نقش برجستهای دارد و سفر اخیر امیرخان متقی به پکن، نشانهای از رویکرد متوازن طالبان در تعامل با کشورهای منطقه است.