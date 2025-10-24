در دیداری در کابل، مقام‌های طالبان و چین بر تقویت روابط بلندمدت مبتنی بر احترام متقابل تأکید و همچنین تحولات اخیر افغانستان و پاکستان را بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد نعیم، معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان، با یو شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان، در کابل دیدار و بر تقویت روابط بلندمدت و احترام متقابل تأکید کردند. در این دیدار، روابط دوجانبه و تحولات اخیر میان افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت.

نعیم با اشاره به سابقه تاریخی و همسایگی افغانستان و چین گفت: «طالبان متعهد به روابط متقابل با همه کشورهاست و به هیچ طرفی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود.» وی حل مشکلات با پاکستان را تنها از طریق گفتگو و تفاهم ممکن دانست و واکنش اخیر افغانستان را نتیجه آزمایش صبر و حوصله این کشور خواند.

یو شیائویونگ نیز بر خواستار چین برای تقویت روابط بلندمدت و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان تأکید کرد و گفت که پکن از حاکمیت ملی و ارزش‌های این کشور حمایت می‌کند. وی افزود که چین در حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان نقش سازنده‌ای ایفا می‌کند و از میانجیگری قطر و ترکیه در این زمینه استقبال می‌کند.

پیش از این ذاکر جلالی، مشاور وزیر خارجه طالبان، گفته بود که چین در سیاست خارجی طالبان نقش برجسته‌ای دارد و سفر اخیر امیرخان متقی به پکن، نشانه‌ای از رویکرد متوازن طالبان در تعامل با کشورهای منطقه است.

تعامل با طالبان ، چین
دیدار مقامات طالبان و چین در کابل
توسعه روابط افغانستان و چین
توسعه روابط اقتصادی محور نشست مقامات چین و افغانستان
