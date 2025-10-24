پنج شرکت افغانستانی با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل،محصولات خود از جمله زعفران، میوه‌های خشک و آجیل را در چهل‌و‌دومین نمایشگاه کشاورزی عربستان سعودی به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) اعلام کرد که پنج شرکت افغانستان در چهل‌و‌دومین نمایشگاه کشاورزی عربستان سعودی حضور یافته و محصولات خود از جمله زعفران، میوه‌های خشک و آجیل را به نمایش گذاشتند.

این نهاد بین‌المللی روز پنج‌شنبه، اول آبان، در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که این شرکت‌ها با همکاری فنی برنامه توسعه کشاورزی و با حمایت مالی اتحادیه اروپا در این نمایشگاه شرکت کردند.

برنامه توسعه سازمان ملل همچنین اعلام نمود که حضور در این نمایشگاه، فرصتی برای اتصال کشاورزان محلی افغانستان به بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد.

 این نهاد پیش از این نیز زمینه حضور هفت شرکت افغانستانی را در نمایشگاه «جهانی غذای هند ۲۰۲۵» در دهلی نو فراهم کرده بود.

برچسب ها: نمایشگاه کشاورزی ، محصولات افغانی ، کشاورزی افغانستان
تبادل نظر
