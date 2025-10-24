بر اساس آمار سازمان ملل، مهمات عمل نکرده در غزه تاکنون جان دست‌کم ۵۳ نفر را گرفته و کارشناسان هشدار می‌دهند این تهدید برای نسل‌های آینده ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نیک اور، متخصص خنثی‌سازی مهمات در سازمان "انسانیت و مشارکت"، نوار غزه را "یک میدان مین باز" توصیف کرد و هشدار داد که پاکسازی این منطقه از مهمات منفجرنشده اسرائیل ممکن است ۲۰ تا ۳۰ سال به طول بینجامد.

یک پایگاه داده سازمان ملل مرگ دست‌کم ۵۳ نفر و صد‌ها مصدومیت ناشی از این باقیمانده‌های جنگی را ثبت کرده است، با این حال گروه‌های امدادی بر این باورند که آمار واقعی به مراتب بیشتر است.

اور تأکید کرد که اگرچه پاکسازی مواد منفجره سطحی ممکن است در طول یک نسل امکان‌پذیر باشد، اما مشکل عمق‌تر مهمات پنهان در زمین برای نسل‌های آینده ادامه خواهد داشت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فاقد اهمیت
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حماس باید آموزش دهد که این مهمات پاکسازی نشده چگونه علیه اسرائیل استفاده کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مهمات باید علیه اسرائیل استفاده گردد با کمین نباید از بین ببرند
۰
۰
پاسخ دادن
