باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نیک اور، متخصص خنثیسازی مهمات در سازمان "انسانیت و مشارکت"، نوار غزه را "یک میدان مین باز" توصیف کرد و هشدار داد که پاکسازی این منطقه از مهمات منفجرنشده اسرائیل ممکن است ۲۰ تا ۳۰ سال به طول بینجامد.
یک پایگاه داده سازمان ملل مرگ دستکم ۵۳ نفر و صدها مصدومیت ناشی از این باقیماندههای جنگی را ثبت کرده است، با این حال گروههای امدادی بر این باورند که آمار واقعی به مراتب بیشتر است.
اور تأکید کرد که اگرچه پاکسازی مواد منفجره سطحی ممکن است در طول یک نسل امکانپذیر باشد، اما مشکل عمقتر مهمات پنهان در زمین برای نسلهای آینده ادامه خواهد داشت.
