باشگاه خبرنگاران جوان - در پی مستندسازی فنی و کارشناسی دبیرخانه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و مکاتبه رسمی سازمان برنامه و بودجه با ریاست جمهوری، پروژه مشترک احیای تالاب صالحیه با هدف مهار کانونهای فعال گردوغبار، بهبود رژیم هیدرولوژیکی تالاب و ارتقای معیشت جوامع محلی وارد فاز اجرایی شد.
رئیسجمهور در حاشیه این مکاتبه تأکید کرده است: اقدام مناسبی است. پیگیری شود تا بقیه همکاریها به سرعت صورت گیرد.
بر اساس این دستور، اجرای پروژه احیای تالاب صالحیه در چارچوب همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و آکادمی علوم چین با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تسریع خواهد شد.
صدیقه ترابی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این خصوص گفت: این اقدام نتیجه پیگیریهای مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، بهویژه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و حمایت سازمان برنامه و بودجه است. تداوم این هماهنگی ملی، تضمینکننده انسجام اجرایی در مسیر احیای تالابها و مقابله با گردوغبار خواهد بود.
وی افزود: با بهرهگیری از تجارب طرف چینی و ظرفیتهای همکاریهای بینالمللی، این پروژه میتواند ضمن کاهش پیامدهای بهداشتی و اقتصادی گردوغبار، تابآوری سرزمین را ارتقا داده و یکی از مسائل راهبردی کشور را وارد فاز عملیاتی کند.
همچنین بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی گردوغبار با اشاره به محورهای همکاری گفت: این همکاری در چارچوب تفاهمنامه سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه تهران و آکادمی علوم چین و با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، شامل مدیریت یکپارچه منابع آب، احیای زیستبومهای تالابی، کشاورزی حفاظتی، مدیریت چرای دام، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و تثبیت کانونهای بحرانی گردوغبار است.
وی افزود: این رویکرد نمونهای از همافزایی ملی و دیپلماسی فعال محیطزیستی است که میتواند الگویی برای همکاریهای آینده کشور در حوزه محیطزیست باشد.
بر اساس گزارشهای رسمی، در فاز نخست احیای تالاب صالحیه-الهآباد، اقداماتی نظیر انسداد زهکشها و بازگردانی آبراههها (۴۰ کیلومتر)، ایجاد بادشکنهای زنده و غیرزنده (۵۰۰ هکتار)، اجرای عملیات بیولوژیک و استفاده از مالچهای زیستسازگار (۷۰۰ هکتار)، و برنامههای توانمندسازی جوامع محلی با اعتباری بالغ بر ۵۲۲ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
در گام بعد، کمیته راهبری مشترک ایران و چین برای تعیین سازوکارهای اجرایی، تأمین مالی چندمنبعی و تدوین بستههای پروژهمحور تشکیل خواهد شد. این روند با محوریت دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار ادامه مییابد تا از ظرفیتهای بینالمللی و منطقهای حداکثر استفاده صورت گیرد.
منبع: سازمان حفاظت محیط زیست