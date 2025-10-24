همکاری‌های ایران و آکادمی علوم چین در حوزه آب و محیط‌زیست با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، وارد مرحله اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی مستندسازی فنی و کارشناسی دبیرخانه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و مکاتبه رسمی سازمان برنامه و بودجه با ریاست جمهوری، پروژه مشترک احیای تالاب صالحیه با هدف مهار کانون‌های فعال گردوغبار، بهبود رژیم هیدرولوژیکی تالاب و ارتقای معیشت جوامع محلی وارد فاز اجرایی شد.

رئیس‌جمهور در حاشیه این مکاتبه تأکید کرده است: اقدام مناسبی است. پیگیری شود تا بقیه همکاری‌ها به سرعت صورت گیرد.

بر اساس این دستور، اجرای پروژه احیای تالاب صالحیه در چارچوب همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و آکادمی علوم چین با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تسریع خواهد شد.

صدیقه ترابی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این خصوص گفت: این اقدام نتیجه پیگیری‌های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، به‌ویژه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و حمایت سازمان برنامه و بودجه است. تداوم این هماهنگی ملی، تضمین‌کننده انسجام اجرایی در مسیر احیای تالاب‌ها و مقابله با گردوغبار خواهد بود.

وی افزود: با بهره‌گیری از تجارب طرف چینی و ظرفیت‌های همکاری‌های بین‌المللی، این پروژه می‌تواند ضمن کاهش پیامد‌های بهداشتی و اقتصادی گردوغبار، تاب‌آوری سرزمین را ارتقا داده و یکی از مسائل راهبردی کشور را وارد فاز عملیاتی کند.

همچنین بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی گردوغبار با اشاره به محور‌های همکاری گفت: این همکاری در چارچوب تفاهم‌نامه سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه تهران و آکادمی علوم چین و با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، شامل مدیریت یکپارچه منابع آب، احیای زیست‌بوم‌های تالابی، کشاورزی حفاظتی، مدیریت چرای دام، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و تثبیت کانون‌های بحرانی گردوغبار است.

وی افزود: این رویکرد نمونه‌ای از هم‌افزایی ملی و دیپلماسی فعال محیط‌زیستی است که می‌تواند الگویی برای همکاری‌های آینده کشور در حوزه محیط‌زیست باشد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، در فاز نخست احیای تالاب صالحیه-اله‌آباد، اقداماتی نظیر انسداد زهکش‌ها و بازگردانی آبراهه‌ها (۴۰ کیلومتر)، ایجاد بادشکن‌های زنده و غیرزنده (۵۰۰ هکتار)، اجرای عملیات بیولوژیک و استفاده از مالچ‌های زیست‌سازگار (۷۰۰ هکتار)، و برنامه‌های توانمندسازی جوامع محلی با اعتباری بالغ بر ۵۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در گام بعد، کمیته راهبری مشترک ایران و چین برای تعیین سازوکار‌های اجرایی، تأمین مالی چندمنبعی و تدوین بسته‌های پروژه‌محور تشکیل خواهد شد. این روند با محوریت دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار ادامه می‌یابد تا از ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حداکثر استفاده صورت گیرد.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: احیای تالاب ، تالاب صالحیه
خبرهای مرتبط
استاندار گیلان:
تالاب انزلی با اجرای پروژه‌های تصفیه خانه فاضلاب احیاء می‌شود
احیای تالاب صالحیه، نیازمند عزم جمعی و تخصیص منابع پایدار است
انصاری: تالاب صالحیه به کانون گردوغبار تبدیل شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
روزهای بدتر از این رو خواهم دید تا تهران آب این منطقه رو غرات می کنه از این بهتر نمیشه از آبیک بگیر تا هشتگرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تالاب با پول که در نمیشه با آب حالا اون آب رو از کجا میخواهید بیارید...اصلا آبی هست که بیارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یوسف
۱۷:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
با سلام به نظر می‌رسد در این پروژه منابع طبیعی هیچ جایگاهی ندارد محیط زیست فقط جنبه نظارتی دارد و کار اجرا با چه کسی است چرا فقط یک جانبه گرایی پروژه‌ای با این بزرگی نیاز به همدلی دارد چرا نامی از سازمان منابع طبیعی نیست در حالی که تمام اجرا با این عزیزان هست درود بر همه جنگل‌بانان و حافظان منابع طبیعی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
عزیزوقتی وقتی سال۱۳۹۸درعرض یک سال حدود۱۲۷میلیون هکتار اززمینهای منابع طبیعی رابه بنام افرادی سند میزنندبه معنای چیست غیر از این نیست که هدف این است که جای بکری نباید درمنابع طبیعی ایران باقی بماند جزاینکه به نحوی باید تخریب شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۵:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
واقعا این هم موضوع پیچیده ای بود که بربم با همکاری چین این مشکلو حل کنیم؟!
همان بهتر که شما "انسداد زهکش" انجام بدید بجای "رفع انسداد زهکش"
بادشکن زنده هم همون کاشت درختان گز هست، مالچ پاشی هم برای تثبیت خاک تا درخت گز رشد کنه...
چرا از همکاری با دانشگاه و متخصصین و علما محیط زیست استفاده نمیشه بجای چین؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Bulgaria
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تا زمانی که آب سد کرج و طالقان رو شما تهرانی ها به غارت نبرده بودید ما هم تالاب داشتیم هم اکوسیستم طبیعی

از وقتی شما آب رو به غارت بردید برای تأمین استخر های شخصی بالا شهرها و آب یاری های غیر مسوولانه و بدون برنامه ریزی


مناطق ما داره کم کم خشک میشه و البته خشک هم شده بسیاری از مناطق کرج ساوجبلاغ و نظرآباد در حال فرو نشست هست

بجای پروژه های چند صد میلیاردی

مصرف آب رو مدیریت می‌کردید.

ی شهر تهران به تنهایی به اندازه ی کشور ۸۰ میلیونی آب مصرف می‌کنه .

معلوم نیست دارید چه کار میکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ملت آب شرب خوردن ندارن آقایان آبها را سرازیر می کنند سمت تالا ب های که به دلیل موقعیت گرم و خشک بودن ایران و گرمای کره زمین وغیره صورت گرفته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۴:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
همانطورکه دریاچه ارومیه احیاء شد!این تالاب هم احیاء می شود.....؟!فقط حرف حرف حرف.
۰
۰
پاسخ دادن
فرصت ثبت نام برای اولویت‌های جدید حج تمتع فراهم شد
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
آخرین اخبار
فرصت ثبت نام برای اولویت‌های جدید حج تمتع فراهم شد
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری
اتحاد و انسجام مردم به برکت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه است
سازه فلزی عرشه پل B۱۰ بزرگراه ارتش نصب شد
۳۰ هزار مترمکعب لایروبی در شرق تهران
گام مهم برای احیای تالاب صالحیه با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری سازمان محیط زیست
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمال کشور در روز جمعه
هشدار پلیس درباره تصادفات فوتی در تهران
مهرماه آلوده تهران؛ پایتخت نشینان فقط ۱۰ روز هوای مطلوب تنفس کردند
برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم
هوای تهران در نخستین جمعه آبان‌ماه آلوده است