در پی الزام قانونی و تکلیف صنعت بیمه برای پیوستن به سامانه املاک و اسکان، بیمه مرکزی از شبکه فروش و شرکت‌های بیمه خواست تا کدپستی مشتریان خود را به‌روزرسانی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی الزام قانونی و تکلیف صنعت بیمه برای پیوستن به سامانه املاک و اسکان، بیمه مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از شبکه فروش و شرکت‌های بیمه خواست تا کدپستی مشتریان خود را به‌روزرسانی کنند.

در این اطلاعیه آمده است:با توجه به الزامی‌شدن ثبت‌نام بیمه‌گذاران در سامانه املاک و اسکان کشور و در راستای اجرای مقررات مربوط به لزوم تخصیص کد یکتا، پس از این صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذارانی که اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه مذکور بارگذاری نکرده اند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر این اساس، ضروری است کد پستی محل اقامت بیمه‌گذاران در هنگام صدور بیمه‌نامه به‌روزرسانی شده و با کد پستی درج‌شده در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابقت داشته باشد.

به همین منظور شرکت‌های بیمه و شبکه فروش باید در هنگام تمدید بیمه‌نامه یا فراخوانی اطلاعات از سوابق قبلی بیمه‌گذار در سامانه‌های بیمه‌گری، اطلاعات کد پستی محل اقامت بیمه‌گذار را به‌روزرسانی کنند؛ در غیر این صورت، اختصاص کد یکتا برای بیمه نامه، غیرممکن خواهد بود.

