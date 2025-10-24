رشد ۴ هزار مگاواتی تقاضا و برنامه احداث ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا تابستان ۱۴۰۵

در نیروگاه‌های جدید را فراهم کرده است.

برنامه ۱۴۰۵؛ عبور از ناترازی با ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید

رجبی‌مشهدی با اشاره به برنامه مشترک وزارت نیرو و شرکت توانیر گفت: بر اساس دستور وزیر نیرو، تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۷ هزار مگاوات و تا تابستان ۱۴۰۵ در مجموع ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار خواهد شد. برآورد ما این است که دست‌کم ۶ هزار مگاوات از این ظرفیت تا قبل از پیک تابستان آماده بهره‌برداری شود.

وی با قدردانی از تلاش شرکت گل‌گهر در زمینه احداث نیروگاه بخار و رعایت شاخص‌های پایداری، افزود: گزارش این بازدید نشان داد که نرخ خروج اضطراری بلوک دوم نیروگاه گل‌گهر صفر بوده است که یک موفقیت قابل‌تحسین برای صنعت کشور است.

مدیرعامل شرکت توانیر همکاری مؤثر میان صنعت برق و صنایع بزرگ کشور را بسیار ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: این مهم نه‌تنها موجب پایداری شبکه سراسری می‌شود، بلکه آینده‌ای مبتنی بر «تولید پایدار، مصرف هوشمند و توسعه برق سبز» را برای ایران رقم خواهد زد.

وی در پایان به طرح جایگزینی کولرهای فرسوده جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: در نوار جنوبی کشور بیش از پنج میلیون کولر گازی قدیمی با مصرف بالا فعال است. تعویض یک میلیون دستگاه از آن‌ها با مدل‌های کم‌مصرف، می‌تواند ۱۶۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی انرژی ایجاد کند و از طریق گواهی صرفه‌جویی، برای صنایع نیز منافع اقتصادی به همراه داشته باشد.