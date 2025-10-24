رئیس‌جمهور ترکیه در بیانیه‌ای صریح، پایبندی جنبش حماس به توافق آتش‌بس را تأیید و نقض مداوم آن از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در بیانیه‌ای صریح، پایبندی جنبش حماس به توافق آتش‌بس را مورد تأیید قرار داد و نقض مداوم این توافق از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. 

اردوغان با اشاره به آمادگی ترکیه برای مشارکت در بازسازی نوار غزه، بر ضرورت اعمال فشار دیپلماتیک جدی بر اسرائیل برای توقف تجاوزاتش تأکید نمود.

وی در ادامه با اشاره به طرح پیشنهادی استقرار نیروی حافظ صلح در غزه، اعلام کرد که ویژگی‌ها و ترکیب این نیرو هنوز در مرحله بررسی و گفت‌و‌گو قرار دارد. این اظهارات در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت آرامش در منطقه و ایجاد چارچوبی پایدار برای حفاظت از غیرنظامیان صورت می‌گیرد.

موضع گیری صریح رئیس‌جمهور ترکیه در شرایطی بیان می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و رسیدگی به وضعیت انسان‌دوستانه در غزه همچنان ادامه دارد.

منبع: رویترز 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۵:۴۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ما خواهان مداخله نظامی ارتش ترکیه هستیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چه خوب میشد که اردوغان به دو سال پیش برمیگشت
که 7 اکتبر القصی را محکوم کرد و
دیگه مسجد نرفت و نطق در نکرد و
از چپیه فلیسطینی هم استفاده نکرد و
58 نوع کالا به سرزمین های اشغالی فرستاد
در کارنامه ات که پیش خداست .همش نوشته شده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۴:۱۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بله تازمانی که شمابی عرضه هاوخائنهاپشت اسقاطیل هستید همینطوراست......؟!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
وفضولی دوروی منافق؟!؟؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
داعش را کمک کردی ، جولانی را یاری کردی ،در مقابل جنایت‌های اسراییل و آمریکا سکوت کردی و با ترامپ عکس گرفتی ،حالا چه حرفی برای گفتن داری ؟؟؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تمام سران کشورهای به اصطلاح اسلامی و عرب
سهم بزرگی در نسل کشی و جنایت جنگی رزیم تروریستی و جعلی صهیونیست در حق مردم غزه دارند
و الان فایده ای ندارد .حمایت لفظی بدون هیچ واکنش
مثل قطع رابطه تجاری و سیاسی و تحریم کالاهای سرزمین های اشغالی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یعنی پستر از این و دروغگو تر از این من ندیدم
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
غلط کرد مردیکه منافق داعشی پر روتر و چشم سفیدتر از این ترکیه خودش است . ترکیه تاوان خون هایی که در غزه و لبنان و سوریه و عراق ریخته شد خواهد داد بد جوری هم خواهد داد قاتل عرب ها . نوکر اسراییل
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Rasol
۱۲:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
به هیچی پایبند نیست مثله خودت
۰
۹
پاسخ دادن
