رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در بیانیه‌ای صریح، پایبندی جنبش حماس به توافق آتش‌بس را مورد تأیید قرار داد و نقض مداوم این توافق از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

اردوغان با اشاره به آمادگی ترکیه برای مشارکت در بازسازی نوار غزه، بر ضرورت اعمال فشار دیپلماتیک جدی بر اسرائیل برای توقف تجاوزاتش تأکید نمود.

وی در ادامه با اشاره به طرح پیشنهادی استقرار نیروی حافظ صلح در غزه، اعلام کرد که ویژگی‌ها و ترکیب این نیرو هنوز در مرحله بررسی و گفت‌و‌گو قرار دارد. این اظهارات در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت آرامش در منطقه و ایجاد چارچوبی پایدار برای حفاظت از غیرنظامیان صورت می‌گیرد.

موضع گیری صریح رئیس‌جمهور ترکیه در شرایطی بیان می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و رسیدگی به وضعیت انسان‌دوستانه در غزه همچنان ادامه دارد.

منبع: رویترز