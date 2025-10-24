رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، خشکسالی و گرانی نهاده‌های کشاورزی قیمت برخی اقلام‌همچون کیوی، گوجه فرنگی و سیب زمینی افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: امسال بدلیل خشکسالی، گرانی نهاده های کشاورزی و خروج اتباع و افزایش دستمزدها، در حوزه فرنگی جات با افزایش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی روبرو شدیم.

به گفته وی، با توجه به تغییر فصل، همه ساله در این مقطع با افزایش قیمت گوجه فرنگی روبرو هستیم، اما امسال بدلیل صادرات بی رویه گوجه فرنگی به کشور پاکستان شاهد التهاب بازار هستیم.

یاوری ادامه داد: در حال حاضر قیمت صادرات گوجه فرنگی در عراق و پاکستان برای صادرکننده جذابیت دارد که در نتیجه افزایش صادرات و تغییر فصل موجب شده تا زمینه گوجه فرنگی در میدان کاهش یابد، ضمن آنکه شهرستان فارس بدلیل سرمازدگی برخی از محصول تولیدی از بین رفت که این امر بر کمبود گوجه فرنگی دامن زد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به علل گرانی سیب زمینی در بازار بیان کرد: در حوزه سیب زمینی بدلیل آنکه برخی شهرها دچار سرمازدگی شدند که همین امر منجر به کاهش تولید شد. گفتنی است قیمت هرکیلوگوجه فرنگی ۴۰ هزارتومان و سیب زمینی ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان است.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های کارگری ناشی از خروج اتباع، قطعی برق و خشکسالی با افزایش قیمت محصولات باغی روبرو هستیم، اما کمبودی در عرضه نداریم.

یاوری قیمت هرکیلو نارنگی را ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو کیوی در میدان مرکزی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب درختی سفید ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، سیب درختی قرمز ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، پرتقال تامسون ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان، پرتقال ناول ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انار ۴۰ تا ۹۰ هزارتومان، خرمالو ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان، لیموشیرین ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، گلابی ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، انگور بی دانه ارومیه ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، انگور بی داته تاکستان ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان، انجیر ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، پسته ۴۰۰ تا ۴۷۰ هزارتومان، هلو ۴۰ تا ۸۰ هزارتومان و شلیل شمس ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان است‌.

این مقام مسئول از کاهش واردات موز خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حجم واردات، قیمت روند کاهشی داشته است به طوریکه نرخ هرکیلو موز اکوادور ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۲۰ هزارتومان و نوز هندی ۱۰۰ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان از توزیع روزانه ۱۶ تا ۱۸ هزارتن میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: در حال حاضر  عرضه و تقاضا در بازار میوه از تعادل برخوردار است، پیش بینی می شود که قیمت میوه تغییری نداشته باشد.

Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۲:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سیب درجه یک قرمز تو تبریز ۵۰۰۰۰ تومانه
خرمالوی درجه یک ۴۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰ تومانه هندوانه کیلویی ۱۵۰۰۰ تومانه موز درجه یک ۹۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ تومانه گوجه فرنگی ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تومانه
سیبزمینی درجه یک ۲۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تومانه
بادنجان سیاه ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومانه کاهو درجه یک ۵۰۰۰۰ تومانه
انار درجه یک از ۵۰۰۰۰ تومان تا ۷۰۰۰۰ تومان
هلو درجه یک حدود ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
خیار درجه یک از۴۰۰۰۰ تا۶۰۰۰۰ تومان لطفا مردم در دیگرشهرها گرون نخرن سودشو دلال و واسطه داره میبره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دلیل اصلی گرانی میوه و،،،،، نقدینگی های نجومی سرگردان
است که باتوجه به موانع تولید ، در واسطه گری و احتکار بکار
گرفته می شود !
که مهمترین نمونه آن ایجاد نابسامانی در بازار برنج است !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حالا برید دنبال یک قطره باران و آب بگردید تا محصول بدست آید تا سو استفاده کنید خشکسالی نتیجه و عاقبت ظلم و ستم امثال شماست که به مردم و جامعه تحمیل کردید خداوند جای حق نشسته است
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مگه. یارانه‌ها ییییییی مردم. میخواین قط کنید که تویییییی گوگل میگین بیاین تو سامانه ثبت نام کنید
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۴۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خسته ? ? ? ? ? ? ? ? ? کردین مردم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
علتش میدونی چیه
استخدام و ب کار گیری مدیران بی عرضه بی سواد و دنبال سود و پول بیشتره
اینه همون چیزیه که به اینجا رسیدیم الان
مدیران پر مدعا و بی سوااااد
این دلیل همه این بدبختیاس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۸:۱۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بی عرضه بودن چون خودشون دلالن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یک محصول، کالا، خدمات نام ببرید که نوسان قیمت نداشته
بهتره خبری درباره اینکه چرا فلان محصول نوسان قیمت ندارد بنویسید! البته اگه چنین محصولی پیدا کردین!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جعفر صالحی
۱۶:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اقای رییس اتحادیه اقلا دروغ میگویی سعی کن گاف ندی.. اخه فصل تابستان و کشت تابستانی سیب زمینی سرما زدگی داره؟ در ضمن سیب زمینی در مناطق سرد و تقریبا کوهستانی کشت میشه که از نظر اب نباید کمبودی داشته باشه پس در این مورد داری دروغ میگویی.. اصل حقیقت را بگو . دست شما با دلالان و در یک کاسه هست و در شهر خودم در مازندران خیار گل خونه ایی به کیلویی 85 الی 90 تو من رسیده و نارنگی که میوه بومی این استان هست زیر 85 تومن نمیتونی پیدا کنی.. خدا مسبب این وضعیت را هر چه زودتر نیست و نابود کند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یادش بخیر سر کوچه خونه احمدی نژاد هم قیمت ها خیلی کمتر از کف بازار بود، هی ی ی ی روزگار......
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
قربون شکل ماهتون ؛افزایش قیمت مال همه اقلام هست نه فصلی بودن
بنده خودم همیشه هفتگی میرفتم ماشین رو پر میکردم اما الان خریدم شده در حد یکی دو کیلو و دونه ای
۰
۱۱
پاسخ دادن
