باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: امسال بدلیل خشکسالی، گرانی نهاده های کشاورزی و خروج اتباع و افزایش دستمزدها، در حوزه فرنگی جات با افزایش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی روبرو شدیم.

به گفته وی، با توجه به تغییر فصل، همه ساله در این مقطع با افزایش قیمت گوجه فرنگی روبرو هستیم، اما امسال بدلیل صادرات بی رویه گوجه فرنگی به کشور پاکستان شاهد التهاب بازار هستیم.

یاوری ادامه داد: در حال حاضر قیمت صادرات گوجه فرنگی در عراق و پاکستان برای صادرکننده جذابیت دارد که در نتیجه افزایش صادرات و تغییر فصل موجب شده تا زمینه گوجه فرنگی در میدان کاهش یابد، ضمن آنکه شهرستان فارس بدلیل سرمازدگی برخی از محصول تولیدی از بین رفت که این امر بر کمبود گوجه فرنگی دامن زد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به علل گرانی سیب زمینی در بازار بیان کرد: در حوزه سیب زمینی بدلیل آنکه برخی شهرها دچار سرمازدگی شدند که همین امر منجر به کاهش تولید شد. گفتنی است قیمت هرکیلوگوجه فرنگی ۴۰ هزارتومان و سیب زمینی ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان است.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های کارگری ناشی از خروج اتباع، قطعی برق و خشکسالی با افزایش قیمت محصولات باغی روبرو هستیم، اما کمبودی در عرضه نداریم.

یاوری قیمت هرکیلو نارنگی را ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو کیوی در میدان مرکزی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب درختی سفید ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، سیب درختی قرمز ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، پرتقال تامسون ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان، پرتقال ناول ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انار ۴۰ تا ۹۰ هزارتومان، خرمالو ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان، لیموشیرین ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، گلابی ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، انگور بی دانه ارومیه ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، انگور بی داته تاکستان ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان، انجیر ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، پسته ۴۰۰ تا ۴۷۰ هزارتومان، هلو ۴۰ تا ۸۰ هزارتومان و شلیل شمس ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان است‌.

این مقام مسئول از کاهش واردات موز خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حجم واردات، قیمت روند کاهشی داشته است به طوریکه نرخ هرکیلو موز اکوادور ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۲۰ هزارتومان و نوز هندی ۱۰۰ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان از توزیع روزانه ۱۶ تا ۱۸ هزارتن میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار میوه از تعادل برخوردار است، پیش بینی می شود که قیمت میوه تغییری نداشته باشد.