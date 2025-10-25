دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در مهرماه بیش از ۱۵۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در مهرماه بیش از ۱۵۵ میلیون قطعه جوجه ریزی شده که نسبت به شهریورماه ۵ میلیون قطعه رشد داشته است.

به گفته وی، با احتساب این میزان جوجه ریزی در صورت تامین نهاده های دامی مورد نیاز، حدود ۳۰۰ هزارتن تولید مرغ خواهیم داشت.

صدیق پور از توزیع قطره چکانی نهاده های دامی خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات تامین ارز، تولیدکنندگان با مشکل تامین نهاده دامی روبرو هستند، اما در خصوص جوجه ریزی مشکلی نداریم چراکه زیرساخت تولید جوجه از قبل برنامه ریزی شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: با توجه به روند خطی تولید مرغ، مشکلی در تامین نیاز کشور نداریم، اما پیش بینی می‌شود با این تغییر قیمت، عرضه گوشت مرغ روند افزایشی داشته باشد.

برچسب ها: تولید جوجه یکروزه ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
خبرهای مرتبط
تامین نهاده دامی با نرخ مصوب تعریفی ندارد
توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور
نیاز ماهانه مرغ کشور ۲۵۰ هزارتن است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
آخرین اخبار
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال
سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن به کمتر از پنج درصد رسید
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
صادرات شیرخشک صنعتی ۴۵ درصد افزایش یافت
حداکثر قیمت هر کیلو قارچ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان
قیمت عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز افزایش یافت
همه چیز درباره فیصله بانک سابق آینده
تورم نان در یک سال دو برابر شد+ فیلم
افزایش ۱۳۰ درصدی ذخایر نفت‌گاز در کشور
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است
تغییرات جدید در نحوه محاسبه نرخ ارز مسافران خارج از کشور
وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال
شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر/ برداشت غیر مجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری ثبت شد
تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش باران در تهران نیست
دارایی‌های بانک آینده تعیین تکلیف می‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ آبان‌ماه
زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی اعلام شد/ آزادسازی مبالغ بلوکه شده تا چند ساعت آینده
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی بازگردد؟+ عکس
تمرکز ایران اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‌های جهانی
اعلام آمادگی ایران برای راه‌اندازی بورس کالایی تاجیکستان
اولویت تامین گاز در زمستان امسال بخش خانگی است / تقویت فشار گاز کشور به ۹۸ درصد رسید
ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده سابق در تمامی شعب بانک ملی+ فیلم