دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در مهرماه بیش از ۱۵۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در مهرماه بیش از ۱۵۵ میلیون قطعه جوجه ریزی شده که نسبت به شهریورماه ۵ میلیون قطعه رشد داشته است.

به گفته وی، با احتساب این میزان جوجه ریزی در صورت تامین نهاده های دامی مورد نیاز، حدود ۳۰۰ هزارتن تولید مرغ خواهیم داشت.

صدیق پور از توزیع قطره چکانی نهاده های دامی خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات تامین ارز، تولیدکنندگان با مشکل تامین نهاده دامی روبرو هستند، اما در خصوص جوجه ریزی مشکلی نداریم چراکه زیرساخت تولید جوجه از قبل برنامه ریزی شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: با توجه به روند خطی تولید مرغ، مشکلی در تامین نیاز کشور نداریم، اما پیش بینی می‌شود با این تغییر قیمت، عرضه گوشت مرغ روند افزایشی داشته باشد.