در ادامه تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، امروز جمعه یک پهپاد این رژیم به خودرویی در روستای «تول» واقع در منطقه النبطیه حمله کرد. این حمله در چارچوب تشدید درگیریهای مرزی صورت گرفته است.
پیش از این نیز در روز گذشته، نیروهای اشغالگر صهیونیستی با حمله به روستای «عربصالم» در جنوب لبنان موجب شهادت دو تن از شهروندان این کشور شدند.
رژیم صهیونیستی با ادعای نقض توافق آتشبس از سوی حزب الله لبنان، خود مکرراً این توافق را نقض کرده و به حملاتش علیه مناطق مسکونی در جنوب لبنان ادامه میدهد. این اقدامات نشاندهنده تشدید خشونتها در مرزهای لبنان و ادامه سیاستهای جنگافروزانه رژیم اشغالگر است.
منبع: المیادین