باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی، بعدازظهر روز چهارشنبه، 30 مهرماه در دیدار با نماینده ولی فقیه، مدیرکل صداوسیما و جمعی از پژوهشگران استان لرستان، ضمن استقبال از همکاری این مرکز در تولید مستند و مجموعههای نمایشی بومی، بر آمادگی این سازمان برای تسهیل در تولید محتوای متناسب با تاریخ سیاسی این استان و توجه به تولیدات استانی تأکید کرد.
وی افزود: یکی از آسیبهای جدی در رسانه ملی وجود نگاه ناعادلانه به ظرفیتهای مختلف برنامهسازی در کشور بود؛ از این رو بسیاری از قاعدهها و دستورالعملهای برنامهسازی معطوف به پایتخت میشد.
رئیس رسانه ملی با اشاره سرفصلهای مهم سند تحول از تلاش رسانه ملی برای بیرون آمدن از این گستره تکراری سخن گفت و افزود: ظرفیتهای هر استان را باید ذیل سند تحول بررسی کنیم و نگاهمان را در تاریخ سیاسی و تأثیرگذاری هر استان بر موقعیت سیاسی و اجتماعی کشور استوار کنیم.
جبلی رویداد «ایران جان» را گواه محکم برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و سیاسی هر استان دانست و گفت: «ایران جان» تجدید عهد رسانه ملی با سند تحولش، میثاقی میان ما و هنرمندان هراستان و عهد واضحی برای به رخ کشیدن هر استان روی آنتن شبکههای سراسری است.
وی با اشاره به ویژگیهای استان لرستان اظهار کرد: لرستان از عرصههای مهم سیاسی و فرهنگی ناشناخته ایران است که باید در رسانه ملی دیده شود و ما وظیفه خود میدانیم که فضا را برای تولیدات غنی این استان فراهم کنیم.
رئیس رسانه ملی ادامه داد: تأکید ما در رویداد «ایران جان» حفظ نگاه مطالبهگرانه و حل مسئله در هر استان است. ضمن اینکه به بهانه این رویداد میتوان استعدادهای برنامهسازی را کشف و فضا را برای رشد و ارتقای آنان فراهم کرد.
وی در پایان رویداد «ایران جان» را ظرفیت طلایی دانست که میتواند سطح برنامهسازی در استانها را متحول کند.
*لزوم توجه به مفاخر استان لرستان*
در ادامه حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در استان لرستان ضمن تقدیر از تولیدات سازمان صداوسیما، از رسانه ملی خواست با بهرهمندی از نیروهای خلاق و پژوهشگران استان تولید برنامههای روشنگرانه را درباره هر استان همچنان پیگیر شود.
وی با بیان اینکه رسانه ملی در بخشهای مختلف میتواند تأثیرگذار باشد و تغذیه فکری مخاطب را برعهده بگیرد، گفت: رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که چه وظیفه سنگین و حساسی بردوش دارد و میتواند امپراتوری نظام سلطه را با تمام هیاهویش به خواری و ناامیدی برساند.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به استعدادهای دیده نشده در این استان عنوان کرد: تاریخ استان لرستان سرشار از نقاط عطف سیاسی و مملو از افتخارات دینی، علمی و ادبی است که حق آن روی آنتن صداوسیما آنطور که باید، ادا نشده است. تاریخ و فرهنگ این استان میتواند در قالب مستند به چشم آید.
شاهرخی در ادامه با قدردانی از تولیدات صداوسیما در رویداد «ایران جان»، از رسانه ملی خواست با بهرهمندی از نیروهای جوان و تولید برنامههای خلاقانه، از فاصله میان خود و استانها کاسته و در مسیر تحقق عدالت رسانهای استواتر از همیشه گام بردارد.
*طرح مطالبات مردمی روی آنتن*
احمد شیروی، مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان نیز در این نشست با اشاره به ضرورت پرداخت به تاریخ سیاسی لرستان و تأثیرگذاریاش بر بستر سیاسی ایران گفت: مردم دوست دارند تاریخ خود را در آینه رسانه ملی ببینند. هماکنون پرمخاطبترین برنامههای استانی، تولیدات مردمی است و آثاری که تاریخ و فرهنگ این مردم را در قالب تلهفیلم و مستند به تصویر کشیدهاند، همچنان پرمخاطب هستند.
مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان ابراز امیدواری کرد که تجربه «ایران جان» در استان لرستان همانند سایر استانها موفقیتآمیز باشد و مسیر بالندگی و پیشرفت را بهدرستی طی کند و مطالبات مردم لرستان را بهخوبی روی آنتن تلویزیون ببینیم و در رادیو بشنویم.
براساس این گزارش، در این نشست پژوهشگران استان ضمن تشریح فعالیتهای رسانهای و تولیدات محتوایی درخصوص استان، خواستار حمایت و مشارکت سازمان صداوسیما در پوشش رسانهای گسترده و تبلیغ مؤثر آن شدند. این پژوهشگران همچنین با ارائه اطلاعات جامع از تاریخ سیاسی و اجتماعی لرستان، بر ضرورت توجه و تمرکز ویژه رسانه ملی به ظرفیتهای مغفولمانده تأکید کردند.