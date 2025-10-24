دور برگردان غیرهمسطح غرب به غرب بزرگراه ارتش موسوم به پل B۱۰ که در سوهانک و شرق بلوار شاهد با هدف کاهش ترافیک احداث شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دور برگردان غیرهمسطح غرب به غرب بزرگراه ارتش موسوم به پل B۱۰ که در سوهانک و شرق بلوار شاهد با هدف کاهش ترافیک محلات شمال شرق منطقه یک توسط سازمان مهندسی وعمران شهرتهران در حال احداث است به مرحله تکمیلی رسید.

هادی حق بین شهردار منطقه یک گفت: پل دوربرگردان بزرگراه ارتش در محدوده سوهانک با هدف حذف آخرین دوربرگردان هم‌سطح و ناایمن این بزرگراه از نیمه فروردین ۱۴۰۳ در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و سازمان مهندسی و عمران شهر تهران قرار گرفت و اکنون به مرحله اتمام نصب عرشه فلزی رسیده است.

او هدف این پروژه را شامل بهبود دسترسی‌های محلی در سوهانک، شهرک کوی یاس، دانشگاه آزاد اسلامی، برج‌های آتی ساز و ایمن سازی تردد ناشی از حذف دوربرگردان همسطح دانست.

حق بین خاطر نشان کرد: این پل شامل ۷ پایه است و اجرای آن با معارضینی، چون تیر‌های برق ۲۰ کیلوولت، تیر‌های روشنایی، فیبرنوری، کانال آب ازگل، لوله‌های آب ۴۰۰ و ۸۰۰ میلیمتر، کابل برق هوایی ۲۰ کیلولت رفوژ میانی و ... مواجه بود.

شهردار منطقه یک افزود: احداث پل‌های B ۹ و B ۱۰ در منطقه یک تهران در محدوده اتوبان ارتش قرار دارد که با توجه به اینکه منطقه یک به‌ویژه در این محدوده جزو مناطق برف خیز و مستعد شرایط زمستانی خاص است به جهت اینکه روش‌های سنتی استفاده شن مخصوص که برای آسفالت، جداول و محیط زیست مضر است، این پل‌ها به روش مکانیزه برف زدایی مجهز هستند و پل B ۱۰ با روش گرمایش از کف در بزرگراه ارتش همراه خواهد بود.

منبع: شهرداری