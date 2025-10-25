باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -همزمان با ورود به نیمه دوم سال و افزایش نوسانات ارزی در کشور شاهد آن بودیم که‌ بازار خودرو تحت تاثیر این نوسانات قیمتی قرار گرفته است به طوری که دو خودروساز از ابتدای مهرماه قیمت محصولات خود را افزایش داده است به طوری ابتدا ايران خودرو قیمت ۱۱ محصول خود را افزایش داد و بعد از ِآن سایپا محصولات خود را به صورت‌ میانگین ۱۸ درصد افزایش داده است.

به گفته کارشناسان‌ این تغییرات از تأثیر مستقیم نرخ دلار، سیاست‌های اقتصادی و تقاضای کاذب ناشی می‌شود. این نوسانات، فضای پیچیده‌ای برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده و رکود عمیقی در بازار به وجود آورده است.

افزایش قیمت در محصولات کارخانه خودروسازان داخلی باعث شده که قیمت ها در بازار هم تحت تاثیر قرار بگیرد و ما شاهد رشد قیمتی در برخی از محصولات باشیم.

البته انتشار قیمت‌های غیرواقعی از سوی برخی کانال‌ها و فاصله محسوس میان نرخ‌های درج‌شده و سطح واقعی معاملات، موجب شده ارزیابی دقیق روند بازار دشوارتر از گذشته باشد. گرچه در این میان، کشمکش میان خودروسازان به‌ویژه ایران‌خودرو با نهادهای ناظر بر سر سیاست‌های قیمتی نیز بر پیچیدگی فضای بازار افزود اما در نهایت قیمت ها افزایش یافت.

افزایش ۴درصدی قیمت محصولات ایران خودرو

براساس این گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش‌تر اعلام کرده بود که اقدامات کارشناسی خود را برای اعلام قیمت انجام داده، اما پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.

این سازمان پس از بررسی مجدد آخرین صورت‌های مالی شرکت ایران خودرو، با افزایش قیمت ۴ درصدی موافقت کرده و این افزایش قیمت را به وزارت صمت اعلام کرده است.

همچنین چندی پیش مدیرعامل ایران خودرو طی نامه‌ای به مدیر اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که قصد دارد تا قیمت محصولات این شرکت را افزایش دهد و تعلیق نماد بورسی این شرکت را تا زمان اعلام قیمت جدید محصولات درخواست کرد، این شرکت خودروسازی با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی حداکثر تا یکشنبه ۲۷ مهر در کدال خبر داده بود.

در همین راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اعلام کرد که درخواست ایران خودرو افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها بود، اما با بررسی صورت‌های مالی، مجوز افزایش قیمت ۴ درصد به ایران خودرو داده است و این شرکت از ۲۷ مهرماه لیست جدید قیمت محصولات خود را به سازمان بورس اعلام کرد.

افزایش ۱۸ درصدی محصولات سایپا در آبان ماه

همچنین پس از افزایش قیمت محصولات ایران خودرو سایپا نیز محصولات خود برای آبان ماه را افزایش داد به طوری که براساس‌ لیست قیمت منتشر شده تمامی تولیدات این شرکت با افزایش قیمت همراه بوده اند. افزایش قیمت اعلام شده مختص به محصولات سایپا بوده است قیمت های اعلام شده به صورت بهای نرخ فروش درب کارخانه بوده که نسبت به لیست قیمت پیشین این خودروساز به طور میانگین ۱۸ درصد افزایش یافته است. به لیست قیمت اعلام شده هزینه های مالیات، شماره گذاری، بیمه و … اضافه خواهد شد که به طور متوسط ۱۹.۵ درصد پیش بینی می شود.

تأثیر مستقیم افزایش قیمت محصولات کارخانه ای خودروسازان در بازار

در همین راستا هم مانی حدادی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت‌های غیرقانونی تحت محکومیت سازمان تعزیرات قرار گرفته و با جریمه‌ای بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان مواجه است. همچنین، مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره این شرکت به دلیل تخلفات مالی، تعلیق شده‌اند.

وی ادامه داد: با این حال، ایران خودرو به تازگی شرایط فروش جدیدی را اعلام کرده که به نظر می‌رسد با وجود مشکلات قانونی، این شرکت قصد دارد قیمت‌ها را افزایش دهد. این رویکرد می‌تواند به بروز سردرگمی در بازار منجر شود و ممکن است شرایط جدیدی را در صنعت خودرو به وجود آورد.

این کارشناس خودرو بیان کرد: افزایش قیمت خودرو توسط ایران خودرو معمولاً تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های بازار آزاد دارد.

وی افزود یکی از این اثرات کاهش ارزش سرمایه‌گذاری است به طوری که‌ با افزایش قیمت کارخانه‌ای، ارزش سرمایه‌گذاری در خودرو کاهش می‌یابد.

این کارشناس خودرو توضیح داد: نوسانات بازار از دیگر آثار این افزایش قیمت است چراکه معمولاً بعد از گذشت یک هفته، قیمت‌ها به حالت قبلی خود بازمی‌گردند، اما در صورتی که روند افزایش قیمت ادامه یابد، دیگر خودروسازان نیز از این فرصت بهره‌برداری خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه سایپا نیز با چالش‌های جدی روبرو است گفت: این شرکت اخیراً نامه‌ای به قوه قضائیه ارسال کرده و وضعیت خود را بحرانی اعلام کرده است.

او توضیح داد:از جمله مشکلات سایپا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: این شرکت با بدهی‌های زیادی مواجه است و با توجه به آنکه ایران خودرو موفق شد قیمت‌های خود را تثبیت کند، سایپا هم به این سمت حرکت کرده و قیمت‌ محصولات خود را افزایش داد‌.

او یاد آور شد:وضعیت صنعت خودرو در ایران نشان‌دهنده چالش‌های جدی است. افزایش قیمت‌ها، بحران‌های مالی و عدم ثبات در بازار، از جمله عواملی هستند که به مشکلات موجود دامن می‌زنند. بازار خودروهای چینی نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها و رقابت محدود، به نفع مصرف‌کنندگان نیست. استمرار این روند می‌تواند به بروز مشکلات بیشتری در صنعت خودرو منجر شود که نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی مقامات ذی‌ربط است.

در سال‌های اخیر، بازار خودرو در ایران با چالش‌های متعددی مواجه شده است. افزایش قیمت‌ها، نوسانات اقتصادی، و تغییرات در سیاست‌های دولتی از جمله عواملی هستند که بر این بازار تأثیر گذاشته‌اند.

به نظر می‌رسد که بازار خودرو ایران در آینده نزدیک همچنان با نوسانات قیمت مواجه باشد. عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی، سیاست‌های جدید دولتی و تحولات جهانی می‌توانند بر این بازار تأثیر بگذارند.

بازار خودرو در ایران با افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو روبرو است که ناشی از عواملی چون نرخ ارز، تورم و کمبود عرضه است. این افزایش قیمت موجب تغییر در تقاضا و رفتار خریداران شده و چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.