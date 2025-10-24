تایمز اسرائیل با استناد به گزارش خبرنگار نظامی خود ادعا کرد مقامات رژیم صهیونیستی احتمالاً امشب بقایای اجساد دو اسیر کشته شده را از حماس دریافت کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش امانوئل فابیان، خبرنگار نظامی تایمز اسرائیل، مقامات اسرائیلی احتمالا امشب بقایای اجساد دو اسیر اسرائیلی کشته شده را از حماس دریافت کنند

این گزارش در شرایطی منتشر شده که حماس هنوز این ادعا را تأیید نکرده است. به گفته فابیان، اجساد ۱۳ اسیر کشته شده دیگر همچنان توسط حماس نگهداری می‌شود.

فرآیند بازگرداندن اجساد اسرای کشته شده به تدریج به عنوان بخشی از مرحله اول توافق آتش‌بس غزه در حال انجام است. با این حال، تنش‌ها همچنان بالا باقی مانده است، به خصوص پس از آنکه پارلمان اسرائیل لایحه الحاق کرانه باختری را مطرح کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز هشدار داده است که در صورت اجرای این الحاق، اسرائیل از حمایت آمریکا محروم خواهد شد.

منبع: تایمز اسرائیل