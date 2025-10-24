باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست مشترک جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان با علی بخشی‌زاده، معاون صدا، راه‌های گسترش همکاری میان فدراسیون و شبکه‌های رادیویی بررسی شد.

کوهپایه‌زاده با قدردانی از توجه رسانه ملی به ورزش جانبازان گفت: رادیو تریبون ماست. صدای قهرمانان از این رسانه شنیده می‌شود و جامعه از این مسیر با توان و انگیزه جانبازان و توان‌یابان آشنا می‌شود. تاکنون کارهای ارزشمندی انجام شده، اما ظرفیت رادیو فراتر از این است و می‌تواند در فرهنگ‌سازی، نقشی اساسی ایفا کند.

او با تأکید بر اینکه ورزش برای این قشر تنها رقابت نیست، بلکه نمایش امید و اراده است، افزود: ما به دنبال این هستیم که ورزش جانبازان در ذهن مردم به‌عنوان فرهنگی اجتماعی و انسانی نهادینه شود و رادیو می‌تواند بهترین ابزار برای این هدف باشد.

علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی، در سخنان خود با نگاهی تحلیلی به نقش رسانه در ترویج الگوی زیست فعال و امیدبخش گفت: ورزش جانبازان و توان‌یابان فقط یک فعالیت بدنی نیست؛ بیان دوباره زندگی است. رادیو باید از این صداها روایت بسازد، چون هر یک از این قهرمانان کتابی از اراده‌اند. رسالت ما این است که این صداها را به گوش جامعه برسانیم تا الهام‌بخش شوند.

او افزود:رسانه تنها انتقال‌دهنده خبر نیست، بلکه سازنده‌ معناست. ما باید بتوانیم از طریق برنامه‌های رادیویی، الگوی امید و مقاومت را بازتاب دهیم. اگر ورزش این قشر دیده و شنیده شود، جامعه یاد می‌گیرد که توانایی، محدود به جسم نیست.

بخشی‌زاده با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی منسجم گفت: پیشنهاد ما تدوین سند رسانه‌ای مشترک میان فدراسیون و معاونت صداست تا بر پایه آن، تولید محتوا و برنامه‌سازی در حوزه ورزش جانبازان با جهت‌گیری فرهنگی، آموزشی و اجتماعی ادامه پیدا کند. رادیو باید بازوی توانمندساز این مسیر باشد.

در ادامه نشست، علی‌اصغر احمدی، مدیر رادیو ورزش، از نگاه آینده‌نگر این شبکه گفت:یکی از اولویت‌های رادیو ورزش، پرداختن به رشته‌هایی است که در سایه مانده‌اند اما عمق انسانی بالایی دارند. ورزش جانبازان و توان‌یابان در اولویت ماست، زیرا پیامی فراتر از رقابت دارد. پیام ایستادگی. با هم‌افزایی میان فدراسیون و رسانه، می‌توانیم از اطلاع‌رسانی صرف عبور کرده و تأثیر فرهنگی پایداری ایجاد کنیم.

حمید بهمنی، تهیه‌کننده نابینای رادیو ورزش، در این نشست از نگاه درونی خود به موضوع گفت:وقتی نمی‌بینی، صدا همه‌چیز است. ما در برنامه دو ساعته‌ای که برای ورزش جانبازان و توان‌یابان داریم، سعی کرده‌ایم با زبان صدا تصویر بسازیم. تلاش می‌کنیم شنونده در کنار قهرمان باشد، صدای نفسش را بشنود، ضربان تلاشش را حس کند.

او با اشاره به تجربه‌ خود به‌عنوان فرد نابینا افزود: برای من، تولید این برنامه‌ها فقط کار رسانه‌ای نیست؛ نوعی زیستن دوباره است. وقتی جانباز یا ورزشکار توان‌یاب از اراده‌اش می‌گوید، من صدای زندگی را می‌شنوم. رادیو باید چنین صداهایی را به جامعه منتقل کند؛ صداهایی که ذهن‌ها را بیدار و دل‌ها را امیدوار می‌کند.

بهمنی از حمایت مدیر رادیو ورزش نیز قدردانی کرد و گفت:مدیر شبکه با نگاه انسانی و حمایتی خود، مسیر تولید این برنامه‌ها را هموار کرده است. همین همراهی باعث می‌شود رادیو نه‌فقط رسانه ورزش، بلکه رسانه انسان باشد.

در پایان نشست، بخشی‌زاده با جمع‌بندی سخنان دو طرف گفت: ورزش برای دیده‌شدن به رسانه نیاز دارد. رادیو باید روایت‌گر اراده باشد؛ جایی که محدودیت به نقطه آغاز تبدیل می‌شود. ما موظفیم صدای قهرمانان را به گوش جامعه برسانیم، چون این صدا، صدای زندگی است.