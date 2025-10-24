امام جمعه کرمان: شهید فهمیده الگوی نوجوانان و جوانان؛ لزوم مقابله با جنگ ادراکی دشمن

باشگاه خبرنگاران جوان- نماز جمعه این هفته کرمان به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در مصلی امام علی (ع) برگزار شد.

امام جمعه کرمان با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، حرکت شهید حسین فهمیده را اقدامی الگوپذیر و انقلابی برای نسل نوجوان و جوان دانست.

وی ضمن گرامیداشت روز پرستار، این قشر را نماد خدمت صادقانه و انسانیت خواند و بر لزوم قدردانی از آنان تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین با اشاره به معاهده ننگین کاپیتولاسیون، افزود: آمریکایی‌ها با این قرارداد ننگین ایرانیان را تحقیر کردند، اما امام خمینی (ره) با شروع یک نهضت و حرکت ثابت کرد ایرانیان هیچ‌گاه در برابر ظلم مستکبران سکوت نخواهند کرد.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در بین ورزشکاران، افزود: در دنیای امروز ایران و ایرانی نیاز به اقتدار و قدرت دارد و باید در همه صحنه‌ها بدرخشد.

نماینده ولی فقیه اظهار داشت: اکنون در جنگ ادراکی، دشمن تلاش دارد شهرت ایران را در همه صحنه‌ها از آنان بگیرد، اما ایرانی با غیرت توانسته تاکنون با رسیدن به سکوهای قهرمانی، ورزشی، علمی و پهلوانی پرچم این کشور را در قله‌های افتخار جهان به اهتزاز درآورد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی تاکید کرد: امروز برای مقابله با این جنگ ادراکی باید در همه صحنه‌ها جنگید و اسلام را در همه صحنه‌ها افتخارآفرین کرد.

امام جمعه کرمان با اشاره به اعتراضات مردمی در آمریکا، گفت: امروز در رأس دشمنان ایران کشوری قرار دارد که جریانی در آن در حال قدرت رسیدن است که بوی شاهنشاهی از آن می‌آید و مردم آمریکا متوجه این جریان شده و در تمام شهرها اقدام به اعتراض کرده‌اند.



‏حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی بیان داشت: اکنون وحدت، همراهی و همدلی نجات‌بخش است که همین مردم در جنگ ۱۲ روزه ثابت کردند اهل این همبستگی‌اند و باید پشتیبانشان باشیم.

وی با انتقاد از افزایش قیمت برخی اقلام غیرتحریمی در بازار، از دستگاه قضایی و تعزیرات خواست به این موضوع توجه کرده و با عوامل اختلال در بازار برخورد کنند.



‏ امام جمعه کرمان همچنین تعدی از حدود تعیین‌شده خداوند را عاقبتی بد عنوان کرد و گفت: یکی از این تعدی‌ها و مصداق‌هایش ظلم به حقوق دیگران است که این یعنی خروج از حدود الهی.

