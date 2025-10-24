باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت الاسلام والمسلمین مهدی اربابی امام جمعه شهر بنجار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پس از سفارش به تقوای الهی بیان کرد: اگر انسان اهل تقوا شود، هدایت قرآن برای او تحقق می‌یابد. همان‌گونه که می‌دانید، حضرات معصومین (ع) به دلیل برخورداری از بالاترین درجات تقوا، مفسر اصلی قرآن هستند و هدایتگری آن برای ایشان تحقق یافته است؛ بنابراین، هر کس در زندگی خود تقوا را افزایش دهد و آن را گسترش دهد، قرآن برای او هدایتگر خواهد بود. اما هرچه انسان از تقوا فاصله گیرد و اهل گناه و معصیت شود، اثرگذاری قرآن در زندگی او کاهش می‌یابد و در نهایت ممکن است هیچ تأثیری نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار داشت: نخستین نکته مربوط به ظرفیت مرز است. هفته گذشته، ۲۹ مهرماه، روز صادرات بود. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای توسعه صادرات، مرز است. مرز نعمتی ارزشمند است و کشور‌هایی که از این ظرفیت به‌درستی استفاده می‌کنند، بیشترین بهره را می‌برند. مرز تهدید نیست، بلکه فرصت است. نگاه امنیتی صرف به مرز، در سال‌های گذشته به منطقه ما ضربه زده است. باید نگاه درست، منطقی و توسعه‌محور به مرز داشته باشیم.

امام جمعه بنجار افزود: اگر می‌خواهیم از ظرفیت مرز استفاده شود و مردم انگیزه پیدا کنند، قدم نخست، توسعه زیرساخت‌هاست. جاده‌ها و مسیر‌های حمل‌ونقل هرچه بهتر شوند، آثار مثبت بیشتری بر اقتصاد مرزی خواهند داشت. خوشبختانه در ماه‌های گذشته اهتمام خوبی برای بهسازی مسیر زاهدان–زابل و مسیر‌های دیگر صورت گرفته است. بازارچه‌های مرزی نیز باید فعال‌تر شوند تا اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه افزایش یابد.

وی با اشاره به برخی موانع در مسیر تجارت مرزی گفت: متأسفانه گاهی عده‌ای محدود از برخی مباحث مرزی برای سودجویی شخصی استفاده می‌کنند و مردم از این منافع محروم می‌مانند. این ظلم به مردم است. افرادی که نگاه مافیایی به مرز دارند و برای منافع خود مانع توسعه می‌شوند، خطر بزرگی برای منطقه هستند و باید با آنان مقابله شود.

راه‌آهن زاهدان–میلک؛ زیرساخت مهم توسعه استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های زیرساختی استان گفت: راه‌آهن از دیگر زیرساخت‌های حیاتی توسعه است. به لطف خدا و با همت استاندار محترم، خط ریلی زاهدان به میلک در حال تکمیل است و امیدواریم هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد تا زمینه توسعه استان فراهم شود.

امام جمعه بنجار همچنین از اعلام آمادگی افغانستان برای افزایش تبادلات مرزی به عنوان فرصتی مهم یاد کرد و افزود: دو هفته پیش مسئولان افغانستان اعلام کردند که آمادگی دارند صادرات و تبادلات مرزی را افزایش دهند. این یک فرصت بزرگ برای منطقه است که باید از آن بهره ببریم.

وی در ادامه با اشاره به آغاز پلاک‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد سیستان گفت: این اقدام، گامی مهم و ارزشمند است. امیدواریم روند آن ادامه یابد و مافیا‌ها مانع بهره‌مندی مردم از این فرصت نشوند.

حضرت زینب؛ الگویی از شجاعت و عزت

حجت‌الاسلام اربابی با تبریک میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها و روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) شاگرد پنج‌تن آل‌عبا بود؛ از پیامبر اکرم (ص) فهم و تعقل را به ارث برد، از امیرالمؤمنین (ع) شجاعت را، از حضرت زهرا (س) عفت را، از امام حسن مجتبی (ع) صبر را و از امام حسین (ع) عزت را. ایشان در برابر ظلم، با عزت و شجاعت ایستادند. ان‌شاءالله بتوانیم این الگو را به زنان جامعه معرفی کنیم.

وی با تبریک روز پرستار افزود: پرستاران قشری زحمتکش و مظلوم‌اند. در روایت آمده است: کسی که برای برطرف کردن گرفتاری بیماری تلاش کند، حتی اگر موفق نشود، گناهانش بخشیده می‌شود. این نشان از ارزش کار پرستاران دارد.

ضرورت جمع‌آوری و ساماندهی فوری سگ‌های ولگرد

امام جمعه بنجار با اشاره به حادثه تلخ جان‌باختن کودک بر اثر حمله سگ‌های ولگرد در زابل گفت:

«این هشدار بار‌ها داده شده بود و خوشبختانه هفته گذشته تصمیمات جدی برای جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های ولگرد اتخاذ شد. این اقدام باید مستمر باشد. از نظر شرعی، اگر حیوانی موجب آزار انسان شود، می‌توان برای حفظ جان انسان نسبت به از بین بردن آن اقدام کرد.

وی افزود: برخی شهروندان گزارش داده‌اند که دانش‌آموزان هنگام رفتن به مدرسه از این حیوانات در هراس‌اند؛ لذا جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های ولگرد اقدامی ضروری است و باید اطلاع‌رسانی درباره میزان پیشرفت آن انجام شود.

همدلی مردم و مسئولان

امام جمعه بنجار در بخش دیگری از سخنان خود به جلسه اخیر با حضور معتمدین، ریش‌سفیدان و فرماندار شهرستان اشاره کرد و گفت: از فرماندار محترم که با تواضع به سخنان مردم گوش دادند، تقدیر می‌کنم. این همدلی و اتحاد میان مسئولان و مردم، نعمتی بزرگ است که باید تقویت شود. مصوبات این جلسه باید با جدیت پیگیری شود تا نتیجه عملی داشته باشد. همچنین قرار است این جلسات به‌صورت فصلی ادامه یابد و در هر نشست، مصوبات قبلی بررسی شود.

تأکید رهبر انقلاب بر عزت ملی و نقش جوانان

حجت‌الاسلام اربابی در بخش پایانی خطبه‌ها به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران المپیاد‌های علمی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بر سه نکته مهم تأکید کردند که نخست، قدرت و امید جوانان ایرانی که در مسابقات جهانی جلوه‌گر شد و دشمن را ناامید ساخت. دوم، توجه ویژه مسئولان به جوانان؛ جوان نعمت است و مسئولانی که با جوانان ارتباط نداشته باشند، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. سوم، اهمیت عزت ملی. دشمنان ما از استقلال و عزت ملت ایران ناراضی‌اند، زیرا می‌خواهند همه ملت‌ها ذلیل و وابسته باشند.

وی افزود: آمریکا می‌خواهد با قلدری دیگران را وادار به تسلیم کند، اما جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار این نگاه نخواهد رفت. ما باید بر استقلال و عزت کشور پافشاری کنیم، و این هدف تنها با اتحاد، همدلی و همکاری مردم و مسئولان محقق می‌شود.»

منبع دفتر امام جمعه بنجار