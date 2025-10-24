شرکت گاز قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:در راستای ایمنی و پایداری شبکه‌های گازرسانی، جریان گاز در برخی مناطق استان روز شنبه سوم آبان قطع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است: در راستای پایداری، مقاوم‌سازی و ایمنی شبکه‌های گازرسانی، جریان گاز مشترکان ذیل در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۳ از ساعت ۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ قطع خواهد شد:
 
۱. خیابان آذر، حدفاصل میدان پلیس تا کوچه شماره ۹ (تمامی فرعی‌ها)
۲. خیابان آذر، حدفاصل میدان پلیس تا کوچه شماره ۳۸ (بر خیابان)
۳. خیابان آذر، کوچه‌های ۳۶ و ۳۸ و کلیه فرعی‌های منشعب
۴. بلوار شهید محلاتی، حدفاصل میدان پلیس تا مرکز تعویض پلاک و تمامی فرعی‌های منشعب (شهرک آیت‌الله سیستانی)
۵. بلوار ۱۵ خرداد، حدفاصل میدان شهید محلاتی تا کوچه شماره ۵۴ و کلیه فرعی‌های منشعب

ناترازی انرژی در یک سال ایجاد نشده است/تاکید بر برنامه‌ریزی مداوم برای حل ناترازی
