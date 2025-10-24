سخنگوی کرملین با اعلام ارزیابی تحریم‌های جدید غرب، تأکید کرد مسکو مطابق با منافع ملی خود واکنش نشان خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد که روسیه تحریم‌های جدید اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا را ارزیابی کرده و مطابق با منافع خود به آن واکنش نشان خواهد داد.

پسکوف در یک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد: «مسکو کاری را انجام خواهد داد که بیشترین انطباق را با منافع ما داشته باشد.»

سخنگوی کرملین، در بیانیه‌ای با اشاره به توقف طولانی مدت مذاکرات مربوط به اوکراین، این وضعیت را ناشی از عدم تمایل کی‌یف به ادامه گفت‌و‌گو‌ها ارزیابی کرد. وی افزود که مسکو این وقفه در روند مذاکرات را غیرعادی می‌داند.

سخنگوی کرملین در بخش دیگری از اظهاراتش به امکان برگزاری اجلاس آینده روسیه و آمریکا اشاره کرد و گفت: »همانند ترامپ، پوتین نیز چنین اجلاسی را رد نمی‌کند، اما شرط اصلی برای برگزاری آن، آمادگی برای دستیابی به نتایج ملموس است، نه صرفاً برگزاری جلسه‌ای نمادین. »

وی همچنین با انتقاد از نقش ناظران اروپایی، گفت: «بی‌میلی کی‌یف برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها توسط حامیان اروپایی‌اش تشویق می‌شود.»

در پایان، سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی درباره بیانات اخیر پوتین درخصوص موشک تاماهاک، گفت: »بیانات رئیس‌جمهور پوتین در این زمینه کاملاً شفاف و جامع بود و نیازی به توضیح اضافی ندارد. 

پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تأکید کرده بود که کشورش در برابر فشاری که دیگران سعی در اعمال آن دارند، تسلیم نخواهد شد.

منبع: تاس

