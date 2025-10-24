باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری (س) و آغاز ایام فاطمیه، از زنان مؤمن بهعنوان الگوهایی در مسیر رشد انسانی یاد کرد و اظهار داشت: بانوانی که با تکیه بر ایمان، دانش و معنویت گام برداشتهاند، نشان دادهاند که تعالی انسانی محدود به جنسیت نیست.
وی با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا، حضور فعال زنان در عرصههای اجتماعی را امری ممکن و ارزشمند دانست و افزود: مسئولیتپذیری ایشان در آن شرایط بحرانی، گواهی روشن بر توانمندی زن مسلمان در مدیریت اجتماعی است.
خطیب جمعه شهرکرد با مرور محدودیتهای تاریخی در مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرد: در نظام اسلامی، بانوان با حفظ حجاب و عفت، توانستهاند در حوزههای علمی، فرهنگی و اجتماعی بدرخشند و این مسیر با هدایتهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب هموار شده است.
وی با انتقاد از سیاستهای رضاخان در زمینه کشف حجاب، اظهار داشت: اگر هدف او حضور زنان در اجتماع بود، مسیر را اشتباه انتخاب کرد؛ چرا که امروز بانوان با حفظ ارزشهای دینی، در جامعه نقشآفرینی میکنند و این افتخارآفرین است.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به هفته استاندارد، تولید کالای سالم را از الزامات عزت ملی دانست و گفت: رعایت اصول شرعی، اخلاقی و فنی در تولید، نهتنها سلامت مصرفکننده را تضمین میکند، بلکه جایگاه کشور را در صادرات ارتقا میدهد.
وی همچنین به تغییرات جدید در سیاستهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: افزایش سن پذیرش مددجویان به ۴۰ تا ۶۰ سال، فرصتی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر است؛ بهویژه کسانی که تحت پوشش نهادهای دیگر نیستند و در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند.
امام جمعه شهرکرد هفته تربیت بدنی را یادآور اهمیت ورزش در سلامت جسم و روح دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره ورزش را در کنار تحصیل و تهذیب نفس، یکی از ارکان تربیت جوانان معرفی کردهاند.
وی با هشدار نسبت به آسیبهای فرهنگی در حوزه ورزش، تأکید کرد: نباید اجازه داد که فعالیتهای ورزشی با ناهنجاریهای اخلاقی، موسیقیهای نامناسب یا بیحجابی همراه شود؛ مسئولان باید در این زمینه هوشیار باشند.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی به دیدار اخیر ورزشکاران با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند و آموزش و پرورش باید برای رشد سالم آنان برنامهریزی دقیق داشته باشد؛ در غیر این صورت، این سرمایه به تهدید بدل خواهد شد.
وی همچنین رفتارهای رئیسجمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: رهبر انقلاب با صراحت، اقدامات سخیف ترامپ را محکوم کردند؛ اعتراضات گسترده در شهرهای آمریکا و ناکامی او در سفر به اسرائیل، نشانهای از نارضایتی عمومی نسبت به سیاستهای سلطهگرانه اوست.
منبع: مهر