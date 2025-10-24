وزیر خارجه آمریکا با استقبال از دستاورد‌های اولیه طرح ترامپ برای توقف جنگ غزه، اعلام کرد این طرح در مسیر مثبتی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با استقبال از دستاورد‌های اولیه طرح موسوم به طرح ترامپ برای توقف جنگ در غزه، اعلام کرد این طرح در مسیر مثبتی پیش می‌رود. وی با پذیرش وجود چالش‌ها در اجرای توافق آتش‌بس، ابراز امیدواری کرد که با وجود این موانع، آتش‌بس تداوم یافته و وضعیت میدانی تثبیت شود.

این مقام آمریکایی با اشاره به همکاری واشنگتن با سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های امدادی، بر تلاش این کشور برای تضمین توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه در سراسر نوار غزه تأکید کرد. وی همچنین از گفت‌و‌گو‌های در جریان درباره استقرار نیرو‌های ثبات بین‌المللی در غزه خبر داد.

او در ادامه بدون توجهی به شروط حماس گفت: اگر حماس سلاح‌هایش را زمین نگذارد، این نقض توافق خواهد بود؛ همه بر سر این موضوع توافق دارند که حماس نباید بر غزه حکومت کند و سازمان اونروا نیز در تلاش‌های امدادی مشارکت نخواهد داشت.»

وزیر خارجه آمریکا هدف اصلی این اقدامات را جلوگیری از تکرار رویداد‌هایی مشابه هفتم اکتبر و اطمینان از تثبیت پایدار آتش‌بس و رسیدن کمک‌ها به تمامی نیازمندان عنوان نمود. وی بر عزم واشنگتن برای تشکیل نیرویی بین‌المللی به منظور حفظ آرامش و ثبات در نوار غزه تأکید کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: مارکو روبیو ، آتش بس در غزه ، طرح ترامپ
تبادل نظر
