باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله محمدرضا ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد با اشاره به آیه شریفه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَهَ» ضمن سفارش مؤمنان به تقوا و پرهیز از گناه، تأکید کرد: همه انسانها در مسیر حرکت به سوی خداوند قرار دارند و بازگشت همگان به سوی اوست. ما بیهدف آفریده نشدهایم و مقصد نهایی زندگی، قرب الهی است؛ بندگانی به این مقصد میرسند که با دستورات الهی همراه باشند، خالق خود را بشناسند و از یاد او غافل نشوند.
وی افزود: در مسیر بندگی باید همه لحظات به یاد خداوند بود و گفتار، کردار و اعمال انسان در جهت رضای الهی قرار گیرد. غفلت از خداوند موجب عقبماندگی و خسران خواهد شد.
آیتالله ناصری با اشاره به آیه شریفه «وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» اظهار کرد: نیاز انسان به خداوند در تمام لحظات زندگی آشکار است و روزی بندگان در دست اوست. برای بهرهمندی از عنایات الهی باید از گناه دوری کرد و با تقوا زندگی نمود تا روزی خداوند شامل حالمان شود.
امام جمعه یزد با تأکید بر ضرورت فرزندآوری گفت: نباید به بهانه روزی، از داشتن فرزند اجتناب کنیم؛ زیرا خداوند فرموده است روزی بندگان و فرزندانشان بر عهده اوست.
وی به نشانههای اهل عقل در سوره رعد اشاره کرد و گفت: خداوند برای اولوالباب، ویژگی هایی ذکر کرده است: نخست آنکه اهل صبر هستند و در مسیر الهی پایداری میکنند؛ دوم اقامه نماز به صورت مستمر که موجب ارتباط دائمی با خداوند میشود؛ و سوم انفاق از آنچه خدا به آنان بخشیده است. حضرت زینب(س) الگوی صبر، مقاومت و عزت اسلام
آیتالله ناصری در خطبه دوم ضمن اشاره به ایام ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: نمیتوان حق شخصیت ایشان را به طور کامل ادا کرد؛ چه در تاریخ و چه امروز، زینب کبری نمونه انسان کامل، مجاهد، عارف بالله، بانوی عفیف و باحیا و الگوی صبر و مقاومت است.
وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) پس از شهادت ۱۸ تن از عزیزانش در واقعه کربلا، شاهد آتش زدن خیمهها و تحمل مصائب سنگین بود، گفت: این بانوی بزرگ با مقاومت و صبر بالای خود در برابر دشمن ایستاد. نماینده ولیفقیه در استان یزد با اشاره به خطبههای فصیح و پرمعنای حضرت زینب(س) افزود: حضرت در برابر یزید فرمود: «فکِدْ کَیدَک»؛ هر مکر و حیلهای که داری به کار ببر، اما نمیتوانی ذکر و نام حسین(ع) را محو کنی. چنین ایستادگی موجب عزت اسلام شد.
آیتالله ناصری با بیان اینکه دشمنان امروز نیز تمام توان خود را برای دور ساختن مردم از آرمانها به کار بستهاند، تصریح کرد: یاد خدا و آرمانهای انقلاب اسلامی همواره زنده خواهد ماند. همانگونه که زینب کبری(س) با صبر و مقاومت دشمن را شکست داد، ملت ایران نیز باید با اتحاد و پایداری در برابر جبهه کفر و دشمنان انقلاب ایستادگی کنند.
وی افزود: امروزه وارد مرحلهای تازه از جنگها شدهایم؛ جنگی ادراکی و تبلیغاتی که دشمن نه با توپ و تانک، بلکه با رسانه، فساد، شایعهسازی و نفوذ فکری و عقیدتی وارد میدان شده است.
امام جمعه یزد تأکید کرد: برای مقابله با این جنگ نرم نیاز به آگاهی و هوشیاری داریم و باید با همت و تلاش تحریمها را خنثی کنیم. ایران کشوری بزرگ و برخوردار از مردم و جوانان توانمند است که در مسیر پیشرفت علمی حرکت میکند و برای ادامه این مسیر به صبر و مقاومت نیاز دارد. حل مشکلات اقتصادی، قناعت، صرفهجویی و امید به عنایات الهی، راه رسیدن به عاقبتبهخیری ملت ایران و نابودی دشمنان را هموار میکند. تبریک روز پرستار آیتالله ناصری در پایان، با تبریک روز پرستار، از تلاشهای این قشر زحمتکش قدردانی کرد و از مسئولان خواست توجه بیشتری به مشکلات و مطالبات پرستاران داشته باشند.
منبع: روابط عمومی