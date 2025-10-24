تیم فوتسال جوانان دختر دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی جوانان را با برتری برابر میزبان به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های فوتسال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین از روز قبل در سالن شهر خلیفه کشور بحرین آغاز شد. تیم فوتسال دختران ایران در اولین گام با ۶ گل هنگ‌کنگ را از پیش‌رو برداشت. شاگردان فاطمه شریف در دومین بازی خود امروز از ساعت۱۲:۳۰ به وقت محلی به دیدار میزبان رفتند.

فاطمه شکرانی، نیایش رحمانی، طناز باقری، حدیث یاری و نرگس امیرمحسنی ترکیب اولیه ایران را مقابل بحرین تشکیل می‌دادند.

این بازی در نهایت با نتیجه ۱۴ بر صفر به سود دختران ایران به پایان رسید. گل‌های ایران در این بازی را
نرگس امیرمحسنی در دقایق ۲ و ۴، ۳۴ (۲بار در این دقیقه)، سارینا زارع‌عقیقی در دقایق ۹ و ۱۸، نیایش رحمانی در دقایق ۱۴ و ۲۵ و ۳۲، ستایش رضایی در دقیقه ۱۹، زهرا امینی در دقایق ۲۰ و ۲۹ و آیناز یزدی پورغلامرضا در دقیقه ۴۰ (۲ بار) به ثمر رساندند.

دختران ایران با این پیروزی ۶ امتیازی شدند و در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفتند.
در دیگر بازی امروز دو تیم هنگ‌کنگ و چین در روزی که گلاره ناظمی و زری فتحی در تیم داوری بازی حضور داشتند، به مصاف هم رفتند که این بازی هم با نتیجه ۱۰ بر یک به سود چین به پایان رسید.
دختران ایران در سومین بازی خود در این مرحله فردا از ساعت ۱۰ صبح (به وقت محلی) به مصاف چین‌تایپه می‌رود.

نتایج دیدار‌های امروز به این شرح است:

چین ۱۰- هنگ‌کنگ یک
ایران۱۴-بحرین صفر

برنامه دیدار‌های روز شنبه (۳ آبان) به این شرح است:

ایران - چین‌تایپه
بحرین - هنگ‌کنگ

Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۷:۵۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اون زنه ک شکل بحرینیها نبود،شکل کره ای یا چینیها بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بحرینی ها مگه مسلمون نیستن؟؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۰
پاسخ دادن
