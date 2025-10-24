باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ریا نووستی روسیه، بمبافکنهای استراتژیک تو-۹۵امِاسِ هستهای این کشور، یک پرواز گشتزنی روتین بر فراز آبهای بین المللی دریای ژاپن انجام دادهاند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در مراحل مختلف این مأموریت، جنگندههای کشورهای خارجی (بدون نام بردن از کشور خاص) این بمبافکنها را اسکورت کردند.
این پرواز در چارچوب فعالیتهای معمول نیروهای هوایی روسیه و مطابق با قوانین بینالمللی استفاده از فضای هوایی بر فراز آبهای آزاد انجام شده است.
پیش از این، بمبافکنهای دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کرده و در طول ماموریت، با جتهای کشورهای دیگر همراهی شدند.
منبع: رویترز