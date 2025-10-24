باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، در بیانیهای جامع بر پایبندی کامل این جنبش به توافق آتشبس تأکید و دریافت تضمینهای بینالمللی مبنی بر خاتمه جنگ را تأیید کرد.
وی با تقدیر از مواضع دونالد ترامپ در حمایت از توقف درگیریها، بر ضرورت فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایبندی به تعهداتش از جمله لغو محاصره غزه و تسهیل ورود کمکهای انساندوستانه تأکید نمود.
قاسم با هشدار درباره احتمال سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از بحران انسانی برای اهداف سیاسی، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از تکرار سیاست محاصره اقتصادی شد. وی در بخش دیگری از سخنانش بر عزم حماس برای مشارکت در گفتوگوی فراگیر ملی فلسطینی با رویکردی فراگیر و مسؤولیتپذیر تأکید کرد و تشکیلات خودگردان فلسطین را یکی از ارکان غیرقابل چشمپوشی در این فرآیند خواند.
سخنگوی حماس با اشاره به اجرای موفقیتآمیز مرحله اول توافق از طریق تحویل اسرای زنده و شماری از اجساد، پیگیری اجرای کامل توافق از طریق هماهنگی مستمر با میانجیگران بینالمللی را مورد تأکید قرار داد. وی خاطرنشان کرد که مرحله دوم توافق به دلیل پیچیدگی ذاتی و گستردگی موضوعات، نیازمند گفتوگوهای دقیقتر و تفاهم جامعتر با تمامی ذینفعان است.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین