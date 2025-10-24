قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۲ آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۰۵،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰
 
