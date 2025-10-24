به گفته یک کارشناس اقتصادی، استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی در بخش مالیات، نقش مؤثری در به حداقل رساندن خطا‌های انسانی ایفا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین مقیمی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای صورت‌حساب الکترونیکی به عنوان یک راهکار مدرن و کارآمد در دنیای کسب‌وکار، مزایای زیادی دارد و زمینه‌ساز کاهش چشمگیر هزینه‌ها در این بخش شده است.

وی ادامه داد: با اجرای صورت‌حساب الکترونیکی، نیاز به چاپ فیزیکی صورت‌حساب‌ها و هزینه‌های مربوط به کاغذ و چاپ کاهش می‌یابد. همچنین، ارسال صورت‌حساب‌ها به صورت الکترونیکی موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های ارسال می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اجرای این طرح نقش مؤثری در شفافیت معاملات مالیاتی دارد، گفت: کاهش تخلفات مالیاتی و حذف واسطه‌ها از طریق صورت‌حساب الکترونیکی انجام می‌شود.

وی با اشاره به کاهش خطاهای انسانی از طریق این سیستم، بیان کرد: با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی، احتمال بروز خطاهای انسانی در محاسبات کاهش می‌یابد.

مقیمی یادآور شد: مشتریان می‌توانند صورت‌حساب‌های خود را به سرعت و به صورت آنلاین دریافت کنند و امکان پرداخت آنلاین موجب تسریع در فرآیند پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: امکان پیگیری و بررسی سوابق صورت‌حساب‌ها از طریق این طرح به راحتی وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده از امضای دیجیتال و تأیید هویت الکترونیکی موجب کاهش امکان تقلب می‌شود، افزود: دسترسی از هر جایی در این بخش وجود دارد و مشتریان می‌توانند به راحتی به صورت‌حساب‌های خود از هر مکانی دسترسی پیدا کنند.

اجرای صورت‌حساب الکترونیکی به کسب‌وکارها و مشتریان مزایای بسیاری ارائه می‌دهد؛ از صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان گرفته تا افزایش دقت و امنیت اطلاعات. این سیستم نه تنها به بهبود کارایی کمک می‌کند، بلکه به حفظ محیط زیست نیز یاری می‌رساند. با توجه به این مزایا، استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی در آینده به یک ضرورت تبدیل خواهد شد.»

 

 

 

تغییر نظام سنتی مالیات به نظام مدرن سیستمی داده محور
افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان با اجرای صورت‌حساب الکترونیکی
توضیح سازمان مالیات درباره برداشت ۶ همت از حساب شرکت نفت
