باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس اوکراین امروز جمعه اعلام کرد بر اثر انفجار یک بمب دستی که توسط یک جوان ۲۳ ساله حمل می‌شد، در ایستگاه قطاری در شمال این کشور، ۴ نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

این حادثه در شهر اووروش در منطقه ژیتومیر، بر روی سکوی ایستگاه راه‌آهن رخ داده است. پلیس در بیانیه‌ای توضیح داد که این انفجار در حین بررسی اسناد مسافران توسط نیرو‌های گارد مرزی به وقوع پیوست. در این بیانیه آمده است: گارد مرزی در حال بررسی مدارک مسافران قطار بودند که یکی از آنها (مسافران) یک بمب دستی را روی سکو (ایستگاه) بیرون آورد و سپس منفجر شد.

پلیس اوکراین تایید کرد که فرد حمل‌کننده بمب (همان جوان ۲۳ ساله) به همراه سه زن دیگر در این حادثه جان باختند. در همین حال، رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که محموله منفجره مذکور یک بمب دستی (نارنجک) بوده است. طبق اطلاعات اولیه، مأموران گارد مرزی اوکراین (SBGS) در حال بازرسی مسافران بودند که این رویداد تلخ اتفاق افتاد.

منبع: العربیه