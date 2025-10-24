باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز جمعه در نمایشگاه بین‌المللی هوافضا و دفاع (ادیکس) سئول ۲۰۲۵ فعالان و حامیان فلسطینی مقابل غرفه رژیم تروریستی اسرائیل در اعتراض به نسل‌کشی غزه تظاهرات کردند.

آنها که دستان خود را رنگ قرمز در آورده بودند شعار سر می‌دادند که نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید.

پیش از این نیز در تظاهراتی در حمایت از فلسطین در سئول، پایتخت کره جنوبی، معترضان با پرتاب کفش به سمت تصویر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، علیه اقدامات نظامی اخیر این رژیم جنایتکار در غزه اعتراض کردند.

این اقدام نمادین که در فرهنگ برخی کشور‌ها نشانه تحقیر و اعتراض شدید است، در جریان تجمعی اعتراضی صورت گرفت که در محکومیت جنایات اخیر اسرائیل در نوار غزه برگزار شده بود.

منبع: الجزیره مباشر