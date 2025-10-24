حماس اعلام کرد که به اجماع ملی فلسطین برای مدیریت غزه پس از جنگ پایبند است و تشکیلات خودگردان را بخشی اساسی از ساختار فلسطینی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در غزه، اعلام کرد که این جنبش متعهد به ایجاد توافق ملی میان فلسطینی‌ها برای حل همه مسائل باقی‌مانده مربوط به اداره غزه پس از جنگ است. او تأکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین یکی از نهاد‌های مهم فلسطینی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

قاسم گفت: «ما با قلبی باز و دستانی گشوده به سوی همه نیرو‌های فلسطینی وارد گفتگوی ملی فلسطین می‌شویم.»

او افزود: «این زمان، زمان اجماع ملی و اولویت دادن به منافع ملی بر منافع حزبی محدود است.»

سخنگوی حماس خاطرنشان کرد که مرحله فعلی «نه تنها برای حماس، بلکه برای کل مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری» خطرناک است و ضروری است که همه برای مقابله با این چالش‌ها همکاری یکپارچه‌ای داشته باشند.

حازم قاسم یادآوری کرد که حماس مرحله اول توافق را با تحویل اسرای زنده و برخی از اجساد اجرا کرده است و در حال حاضر برای تکمیل تحویل اجساد باقی مانده تلاش می‌کند.

قاسم همچنین گفت که (رژیم) اسرائیل از زمان اجرای آتش‌بس مرتکب تخلفات متعددی شده است، از جمله به شهادت رساندن حدود ۹۰ فلسطینی، بستن گذرگاه رفح و جلوگیری از ورود کمک‌های کافی به نوار غزه.

او خاطرنشان کرد که «آنچه اسرائیل اعلام می‌کند یک چیز است و آنچه در میدان اتفاق می‌افتد چیز دیگری است.»

پیش از این، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفت‌و‌گو با شبکه القاهره الاخباریه بر عزم جدی این جنبش و دیگر گروه‌های فلسطینی برای پیشبرد توافق آتش‌بس تأکید کرد.

منبع: الجزیره

