باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس جمهور در پایان سفر به ارومیه گفت: برنامهای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست که با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی داخلی و تجربیات جهانی، از جمله همکاری با سازمان فائو، دنبال میشود.
مسعود پزشکیان افزود: در این ارتباط توافقات متعددی میان استانداری آذربایجان غربی، دانشگاههای ارومیه و تبریز و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد موسوم به فائو به عمل آمده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: احیای دریاچه ارومیه نه یک پروژه مقطعی، بلکه حرکتی راهبردی مبتنی بر علم، مشارکت مردمی و همکاریهای جهانی است.
وی اصلاح الگوی کشت کشاورزی، شیوههای آبیاری و ساختار اشتغال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را پیششرط دستیابی به احیای پایدار دریاچه ارومیه عنوان کرد و افزود: کاهش محسوس بارندگی و تغییر اقلیم در سالهای اخیر، بازنگری جدی در الگوهای بهرهبرداری از منابع آب را ایجاب میکند.
رئیسجمهور بر ضرورت پرهیز از وعدههای غیرعملی تاکید کرد و افزود: دولت خود را متعهد میداند تنها وعدههایی بدهد که امکان تحقق آن وجود دارد و صداقت را مبنای تعامل با مردم قرار داده است.
درجریان سفر رییس جمهور به آذربایجان غربی هفت تقاهم نامه همکاری از جمله پنج نفاهم نامه برای احیاء دریاچه ارومیه و توسعه آذربایجان غربی امضاء شد که یکی از تفاهم نامههای همکاری بربای احیاء دریاچه ارومیه با نمایندگی سازمان فائو است که براساس مفاد آن این سازمان با طرفهای ایرانی در برنامه یکپارچه مدیریت منابع آب حوضه دریاچه ارومیه با رویکرد مشارکت مردم و کاهش آب مصرفی همکاری خواهد کرد.
تفاهم نامه پلتفرم دوقلوی دیجیتال درحوضه دریاچه ارومیه و با استفاده از دانش روز از جمله هوش مصنوعی برای احیای نگین فیروزهای ایران، قرارداد اجرای سیستم آبیاری مدرن زیر سطحی هوشمندسازی یک هزار هکتار از اراضی شبکه آبیاری مهاباد با هدف کاهش شصت درصد آب مصرفی و تفاهم نامه استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاههای ارومیه و تبریز برای احیاء دریاچه ارومیه دیگر تفاهم نامههایی بودند که در حضور رئیس جمهور در نشست سرمایه گذاری و دیدار با فعالان اقتصادی استان به امضاء رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و طرفهای مقابل رسید.