باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس با ۲.۸۱ درصد افزایش به ۳۷۹۸۰۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن ۳.۴۵ درصد افزایش یافت و به ۸۹۷۰۷ واحد رسید.

در ادامه هم کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی وضعیت معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته پرداخت و گفت: در این هفته، ارزش معاملات سهام و حق‌تقدم صندوق‌های سهامی به ترتیب شامل ۹۰۱۱ میلیارد تومان در روز شنبه، ۱۷۹۵۱ میلیارد تومان در روز یکشنبه، ۲۹۱۱ میلیارد تومان در روز دوشنبه، ۱۲۳۹ میلیارد تومان در روز سه‌شنبه و ۱۳۱۸۰ میلیارد تومان در روز چهارشنبه بود که در مجموع به ۴۰۹۷ میلیارد تومان رسید.

او ادامه داد: سرانه خرید در این هفته ۸۱۳۰۰۰ تومان و سرانه فروش ۷۴۶۰۰۰ تومان ثبت شد. همچنین ورود و خروج سرمایه به بازار نیز به وضوح مشاهده شد. در روز شنبه، ورود پول ۲۷۱۶ میلیارد تومان، یکشنبه ۲۸۵ میلیارد تومان، دوشنبه ۳۶۰ میلیارد تومان خروج پول، سه‌شنبه ۳۳ میلیارد تومان ورود پول و چهارشنبه ۱۰۹۰ میلیارد تومان ورود پول بود که در مجموع ۳۷۵۶ میلیارد تومان ورود پول به ثبت رسید.

در ادامه این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بیشترین رشد مربوط به صنعت تأمین آب، برق و گاز با ۸۵ درصد افزایش بود و پس از آن، شاخص اطلاعات و ارتباطات قرار گرفت. همچنین، بیشترین کاهش مربوط به سایر منابع و استخراج نفت به جزء کشف بود.

رونمایی از شش گواهی سپرده کالایی

هفته کاری در آن در بورس کالا شش گواهی سپرده کالایی مس کاتد، قیر، گندله سنگ آهن، میلگرد، شمش روی و وانت کرمان خودرو T۹ رونمایی کرد.

گواهی سپرده کالایی که تسهیل سرمایه گذاری آحاد مردم در بازار کالای کشور براساس شعار سال، هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به زنجیره تولید و تامین سرمایه در گردش تولید از جمله مزایای راه‌اندازی این ابزار به شمار می‌رود و در ادامه هم مهدی بیات منش کارشناس حوزه بورس کالا با بیان این که گواهی سپرده یک ابزار مالی است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا به‌جای خرید فیزیکی، به راحتی بتوانند در محصولات مختلف سرمایه‌گذاری کنند، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: گواهی سپرده به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که محصولی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در یک مکان امن و تحت نظارت نگهداری شود این امر از خطرات مرتبط با نگهداری فیزیکی، مانند سرقت یا آسیب جلوگیری می‌کند؛ گواهی‌های سپرده به راحتی قابل خرید و فروش هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به جابجایی فیزیکی، به راحتی در بازار معامله کنند.

آماده سازی طرحی برای سهام عدالت

در ادامه هم این هفته کاری مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: در خصوص سهام عدالت یک طرحی را تقریبا آماده کردیم اکنون مراحل تصویب آن در شورای عالی بورس و بعد هم هیات دولت است که انشالله همین سهام عدالت فعلی را ساماندهی و بعد انشالله به بحث جاماندگان سهام عدالت بپردازیم.

او افزود: طبق زمانبندی ما انشالله باید نهایتا تا یک ماه آینده طرح خود را به دولت ارائه کنیم؛ این طرح شامل ساماندهی سهام عدالت مسقیم و غیرمستقیم و... است.

حالا باید منتظر ماند و دید در هفنه کاری پیش رو روند حرکتی شاخص‌های نماگر شیشه‌ای چگونه خواهد بود؟