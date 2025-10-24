باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، امروز جمعه در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خواستار افزایش تحویل تسلیحات دوربُرد به این کشور شد. این دیدار پیش از نشست ائتلاف داوطلبان انجام شد که شامل کشور‌هایی است که مایل به ارائه تضمین‌های امنیتی به کی‌یف هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، استارمر در آغاز این دیدار گفت: «فکر می‌کنم می‌توانیم از نظر قابلیت‌ها، به‌ویژه قابلیت‌های دوربُرد، کار‌های بیشتری انجام دهیم. البته کار محوری که توسط ائتلاف داوطلبان در مورد تضمین‌های امنیتی لازم انجام می‌شود، نیز وجود دارد.»

این اظهارات پیش از نشست بعدازظهر متحدان اوکراین در لندن مطرح شد تا درباره تحویل تسلیحات دوربُرد به کی‌یف بحث کنند. این نشست پس از آن برگزار می‌شود که اتحادیه اروپا اولین گام را برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برداشت. استارمر و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ریاست این گردهمایی متشکل از ۲۶ کشور که بیشتر آنها اروپایی هستند، را بر عهده خواهند داشت.

قرار است مذاکرات ترکیبی از گفت‌و‌گو‌های حضوری و از راه دور باشد؛ انتظار می‌رود مارک روته، دبیرکل ناتو، دیک شوف، نخست‌وزیر هلند و مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، در لندن به استارمر و زلنسکی بپیوندند.

سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند که نیاز‌های مالی فوری اوکراین را طی دو سال آینده تأمین کنند، اما به دلیل نگرانی‌های بلژیک، طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی یک وام هنگفت به کی‌یف را تصویب نکردند.

همچنین، اتحادیه اروپا در تلاشی دیگر برای محروم کردن مسکو از درآمد، نوزدهمین بسته تحریمی خود را تصویب کرد که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه است.

در همین حال، زلنسکی در بروکسل از سران اتحادیه اروپا درخواست کرد که موشک‌های دوربُرد را در اختیار کشورش قرار دهند و از دارایی‌های مسدود شده برای تجهیز بیشتر اوکراین به سلاح استفاده کنند.

او همچنین از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال تحریم علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه استقبال کرد. این اقدام ترامپ یک تغییر جهت بزرگ بود، چرا که وی هفته گذشته برنامه‌هایی برای برگزاری نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در بوداپست اعلام کرده بود.

منبع: العربیه