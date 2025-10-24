ژاپن از به پرواز درآمدن جنگنده‌های خود برای نظارت بر بمب‌افکن‌های استراتژیک هسته‌ای روسیه در نزدیکی حریم هوایی خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژاپن اعلام کرد که امروز جمعه هواپیما‌های نظامی خود را برای نظارت بر جنگنده‌های روسیه، از جمله بمب‌افکن‌های استراتژیک با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای، که در نزدیکی حریم هوایی این کشور در امتداد ساحل پرواز می‌کردند، به پرواز درآورده است.

وزارت دفاع ژاپن با انتشار نقشه‌ای، مسیر پرواز هواپیما‌های روسی را در نزدیکی ساحل غربی این کشور بر فراز دریای ژاپن نشان داد و اعلام کرد که دو بمب‌افکن تو-۹۵ توسط دو جنگنده سوخو-۳۵ اسکورت می‌شدند. این هواپیما‌ها ابتدا به سمت جزیره سادو ژاپن حرکت کرده و سپس به سمت شمال تغییر مسیر دادند.

شینجیرو کوایزومی، وزیر دفاع ژاپن، نیز در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «روسیه در حالی که اوکراین را مورد تهاجم قرار داده، عملیات نظامی روزانه را در اطراف کشور ما انجام می‌دهد، این یک واقعیت است.»

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری دولتی این کشور منتشر شد، تایید کرد که هواپیما‌هایی از یک کشور دیگر، بمب‌افکن‌های تو-۹۵ را در جریان آنچه یک پرواز دوره‌ای بر فراز آب‌های بین‌المللی نامید، همراهی کرده‌اند.

این رویداد تنها چند ساعت پیش از آن رخ داد که سانائی تاکایچی، نخست‌وزیر جدید ژاپن، در اولین سخنرانی خود در پارلمان پس از تصدی این سمت، متعهد شد که تقویت توان دفاعی کشور را تسریع بخشد. تاکایچی در این سخنرانی گفت که فعالیت‌های نظامی روسیه، چین و کره شمالی منبع نگرانی شدید هستند.

منبع: العربیه

