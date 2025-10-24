صندوق جمعیت سازمان ملل هشدار داد که زنان باردار در غزه با مشکلات زیادی از جمله کمبود مواد غذایی و کمبود مراکز بهداشتی مواجه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - صندوق جمعیت سازمان ملل هشدار داد که سوءتغذیه شدید در میان زنان باردار و نوزادان در غزه اثرات بلندمدتی بر نسل‌های آینده خواهد داشت.

این صندوق اعلام کرد که سوءتغذیه تهدید اصلی برای زنان باردار است که در بحبوحه فروپاشی ۹۴ درصد از بیمارستان‌های این باریکه اتفاق می‌افتد. همچنین تنها ۱۵ درصد از مراکز بهداشتی غزه مراقبت‌های اورژانسی زایمان را ارائه می‌دهند.

به علاوه، حدود ۷۰ درصد از نوزادان فلسطینی اکنون کم وزن یا نارس هستند، در حالی که این رقم قبل از جنگ ۲۰ درصد بود.

همچنین گفته می‌شود به دلیل نابودی سیستم بهداشتی غزه، واحد‌های نوزادان با ۱۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

از سوی دیگر، این نهاد سازمان ملل به افزایش مرگ و میر مادران و بارداری‌های پرخطر اشاره کرد و تأکید کرد که بیش از یک چهارم جمعیت غزه با گرسنگی مواجه هستند که در میان آنها حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ زن باردار وجود دارد.

پیش از این، سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که بحران گرسنگی غزه همچنان «فاجعه‌بار» است. تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس این سازمان تاکید کرد که «هیچ تغییری در گرسنگی ایجاد نشده است، زیرا غذای کافی وجود ندارد.»

۱۹:۲۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ما خودمون سو تغذیه داریم
