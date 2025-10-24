باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریک پیپرکورن، نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سرزمین‌های فلسطینی، خواستار گشایش تمامی گذرگاه‌های مرزی غزه برای تحویل کمک‌ها و انجام تخلیه‌های پزشکی شد.

او بر نیاز فوری به ایجاد کریدور‌های درمانی روزانه به بیمارستان‌ها در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی تأکید کرد. این مقام بین‌المللی هشدار داد که با روند کنونی، تخلیه ۱۵ هزار بیمار، از جمله ۴ هزار کودک، سال‌ها به طول خواهد انجامید.

از سویی دیگر ساعتی پیش صندوق جمعیت سازمان ملل هشدار داد که سوءتغذیه شدید در میان زنان باردار و نوزادان در غزه اثرات بلندمدتی بر نسل‌های آینده خواهد داشت.

این صندوق اعلام کرد که سوءتغذیه تهدید اصلی برای زنان باردار است که در بحبوحه فروپاشی ۹۴ درصد از بیمارستان‌های این باریکه اتفاق می‌افتد. همچنین تنها ۱۵ درصد از مراکز بهداشتی غزه مراقبت‌های اورژانسی زایمان را ارائه می‌دهند. به علاوه، حدود ۷۰ درصد از نوزادان فلسطینی اکنون کم وزن یا نارس هستند، در حالی که این رقم قبل از جنگ ۲۰ درصد بود.

