نماینده سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر نیاز فوری به کریدور‌های درمانی، هشدار داد که با روند کنونی تخلیه ۱۵ هزار بیمار از غزه سال‌ها طول خواهد کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریک پیپرکورن، نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سرزمین‌های فلسطینی، خواستار گشایش تمامی گذرگاه‌های مرزی غزه برای تحویل کمک‌ها و انجام تخلیه‌های پزشکی شد.

او بر نیاز فوری به ایجاد کریدور‌های درمانی روزانه به بیمارستان‌ها در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی تأکید کرد. این مقام بین‌المللی هشدار داد که با روند کنونی، تخلیه ۱۵ هزار بیمار، از جمله ۴ هزار کودک، سال‌ها به طول خواهد انجامید.

از سویی دیگر ساعتی پیش صندوق جمعیت سازمان ملل هشدار داد که سوءتغذیه شدید در میان زنان باردار و نوزادان در غزه اثرات بلندمدتی بر نسل‌های آینده خواهد داشت.

این صندوق اعلام کرد که سوءتغذیه تهدید اصلی برای زنان باردار است که در بحبوحه فروپاشی ۹۴ درصد از بیمارستان‌های این باریکه اتفاق می‌افتد. همچنین تنها ۱۵ درصد از مراکز بهداشتی غزه مراقبت‌های اورژانسی زایمان را ارائه می‌دهند. به علاوه، حدود ۷۰ درصد از نوزادان فلسطینی اکنون کم وزن یا نارس هستند، در حالی که این رقم قبل از جنگ ۲۰ درصد بود.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
بقایای اجساد دو اسیر اسرائیلی ممکن است امشب تحویل داده شود
غزه به میدان مین تبدیل شده؛ پاکسازی مهمات ۳۰ سال طول می‌کشد
اردوغان: حماس به آتش‌بس پایبند است، اسرائیل نقض می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
آخرین اخبار
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن