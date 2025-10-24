گروه‌های فلسطینی پس از نشست قاهره اعلام کردند که بر سر واگذاری اداره نوار غزه به یک کمیته موقت از متخصصان و مستقلین توافق کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروه‌های فلسطینی بر سر واگذاری اداره نوار غزه به یک کمیته موقت فلسطینی متشکل از افراد مستقل و تکنوکرات (متخصص) از میان ساکنان غزه، توافق کردند.

این گروه‌ها در بیانیه‌ای پس از نشست خود در قاهره، پایتخت مصر، توضیح دادند که وظیفه این کمیته، اداره امور زندگی و خدمات اساسی در همکاری با طرف‌های عربی و موسسات بین‌المللی و بر اساس اصل شفافیت و پاسخگویی ملی خواهد بود.

آنها همچنین از تشکیل یک کمیته بین‌المللی برای نظارت بر تامین مالی و اجرای بازسازی نوار غزه خبر دادند و بر وحدت نظام سیاسی فلسطین و تصمیم مستقل ملی تاکید کردند.

علاوه بر این، شرکت‌کنندگان توافق کردند که تمامی اقدامات لازم برای حفظ امنیت و ثبات در سراسر نوار غزه را اتخاذ کنند و بر اهمیت صدور قطعنامه سازمان ملل در خصوص نیرو‌های موقت سازمان ملل که قرار است برای نظارت بر آتش‌بس تشکیل شوند، تاکید نمودند.

نیرو‌های فلسطینی تاکید کردند که مرحله کنونی نیازمند موضع ملی متحد و یک چشم‌انداز سیاسی ملی مبتنی بر وحدت کلمه و سرنوشت است. گروه‌ها در این بیانیه تاکید کردند که وحدت ملی، پاسخ قاطع به این سیاست‌ها است و اتخاذ تمام گام‌های لازم برای دستیابی به آن ضروری است.

آنها خواستار برگزاری نشست فوری تمامی نیرو‌ها و گروه‌های فلسطینی برای «توافق بر سر یک استراتژی ملی و فعال‌سازی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین شدند، به گونه‌ای که این سازمان شامل تمامی بخش‌های ملت فلسطین و نیرو‌های فعال آن باشد.»

این نشست با دعوت مصر و با حضور تعدادی از گروه‌های فلسطینی برای بررسی تحولات آرمان فلسطین و بحث درباره فاز دوم طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد غزه برگزار شد و هدف آن زمینه‌سازی برای «حفاظت از پروژه ملی و بازیابی وحدت ملی» بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: آتش بس غزه ، مقاومت فلسطین
اخبار پیشنهادی
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
