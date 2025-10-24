باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت انرژی و آب طالبان اعلام کرده است که به دستور رهبر طالبان، کار ساخت سد برق بر روی دریای کنر به‌زودی آغاز خواهد شد و قراردادهای مربوط به آن با شرکت‌های داخلی منعقد می‌شود.

ملا عبداللطیف منصور گفته است که طرح ساخت این سد در دوره حکومت پیشین نیز مطرح بوده و در آن زمان پاکستان پذیرفته بود که اجرای این پروژه به زیانش نخواهد بود. او افزوده است که وزارت انرژی و آب مصمم است این پروژه را عملی کند و تاکنون با چند شرکت گفت‌وگو کرده، اما هنوز پاسخ نهایی دریافت نشده است. به همین دلیل، طرحی برای دعوت از سرمایه‌گذاران افغان در نظر گرفته شده تا در ساخت این بند سرمایه‌گذاری کنند.

منصور تأکید کرده است که آب دریای کنر متعلق به مردم افغانستان است و برای منافع کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او گفته است که این پروژه به هیچ طرف ضرری نمی‌رساند، زیرا آب پس از استفاده دوباره به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد و منحرف نمی‌شود.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که ریاست طالبان به وزارت انرژی و آب دستور داده تا هرچه زودتر کار ساخت سد آبی در دریای کنر آغاز شود. به گفته او،ریاست این گروه تأکید کرده است که نباید منتظر شرکت‌های خارجی بمانند و باید با شرکت‌های داخلی برای آغاز پروژه‌های بندسازی قرارداد امضا شود.

افغانستان هم‌اکنون با کمبود شدید برق، به‌ویژه در فصل زمستان، روبه‌رو است و بخش عمده نیاز خود را از کشورهای همسایه مانند ایران، ازبکستان و تاجیکستان تأمین می‌کند. بند برق دریای کنر از پروژه‌های راهبردی دولت برای دستیابی به خودکفایی انرژی و کاهش وابستگی به واردات برق به شمار می‌رود.