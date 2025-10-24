سید «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز جمعه از منزل پدری رهبر معظم انقلاب در مشهد دیدن کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز جمعه از منزل پدری رهبر معظم انقلاب در مشهد دیدن کرد.

این بازدید در ادامه سفر سه روزه وزیر امور خارجه به مشهد برای شرکت در دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی انجام شد.

عراقچی همراه با استاندار خراسان رضوی از بخش های مختلف این خانه دیدن کرد.

منزل مرحوم آیت الله سید جواد خامنه ای درمحله سرشور قدیم – کوچه اشکان ( آیت‌الله خامنه‌ای ) قرار دارد.

دومین نشست دیپلماسی استانی سی‌ام مهر ماه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان» با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسوولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.

معرفی توانمندی‌های استان‌های شمال شرق کشور، بررسی تامین کالاهای اساسی و نیازهای این استان‌ها از همسایگان، بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری این نشست ۲ روزه بود.

ایرنا

برچسب ها: عراقچی ، سفر استانی
خبرهای مرتبط
عراقچی:
زیاده خواهی آمریکا باعث شد به میز مذاکره باز نگردیم/ همسایگان راه تنفس کشور در شرایط تحریم هستند
عراقچی:
ورزشکاران به عنوان سفیر، پرچمدار عزت و شان ایران باشند
عراقچی:
بخش خصوصی خواستار رفع برخی سخت‌گیری‌ها و تحریم‌های داخلی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی از منزل پدری رهبر انقلاب در مشهد دیدن کرد
آخرین اخبار
عراقچی از منزل پدری رهبر انقلاب در مشهد دیدن کرد