زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد

زلنسکی پس از نشستی در لندن اعلام کرد که تسلیحاتی، چون تاماهاوک، بهترین ابزار برای وادار کردن روسیه به مذاکره جدی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز جمعه اعلام کرد که «تعدادی از سامانه‌های موشکی پاتریوت در اروپا آماده هستند و ما می‌توانیم فوراً از آنها برای حفاظت از جان مردم در اوکراین استفاده کنیم.»

او در اظهاراتی پس از نشستی در لندن، خاطرنشان کرد که «باید تمامی شرکت‌های انرژی روسیه تحریم شده و برای افزایش فشار بر (ولادیمیر) پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از ورود به بازار منع شوند.» وی ادعا کرد: «ما باید روسیه را برای مذاکره جدی تحت فشار قرار دهیم و من آماده هرگونه مذاکره هستم.»

زلنسکی افزود: «موشک‌های تاماهاوک و تسلیحات پیشرفته بهترین فشار بر پوتین هستند، زیرا او بلافاصله پس از توقف صحبت درباره آنها، دیپلماسی را کنار گذاشت.»

سخنان زلنسکی در حاشیه نشستی در لندن، پایتخت انگلیس، مطرح شد. این نشست که با مشارکت رئیس‌جمهور اوکراین و ۲۶ کشور، که بیشتر آنها اروپایی بودند، برگزار شد، به بررسی راه‌های تقویت توان دفاعی اوکراین در سایه تشدید حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی این کشور با نزدیک شدن به فصل زمستان اختصاص داشت. ریاست این نشست بر عهده کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بود.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، موشک تاماهاوک
خبرهای مرتبط
زلنسکی: آتش‌بس ممکن است، اما هیچ امتیاز ارضی وجود ندارد
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد نازک
۰۱:۰۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اهای زلنسکی من هنوز زندم!
خاک بر سر بدبختت کنن که هنوز نفهمیدی پیشمرگ جنگ ناتو و امریکا شدی ولی اونا حاضر نیستن نه برات سرباز بفرستن و نه مجانی کمکت کنن..صورتحساب تمام کارایی هم که کردن بعدا ازات میگیرن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ترامپ این دلغک مثل عروسک بازی گرفته ترامپ یک روز هیجان زده میکند از خوشحالی درپوستش نمی گنجند یک روز هم مثل میمون باهاش بازی میکند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خیال میکند دارد فیلم بازی میکند درامریکا خلبانی از زلنسگی استقبال میکند فکر میکند فیلم کسی متوجه نخواهند شد استقبال کننده اوکراینی هست یا اروپایی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بی شرف مغرور همه اوکراین را به فنا داد
غرورش و تکبرش اجازه نمیده جنگ تمام شود
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فقط سعی میکند مردم زیاد کشته شوند معلوم نیست این دلقک چه میخواهد گاه میگوید اراضی را بدهیم تا امنیت ما تزمین بشود گاه واگذاری ارضی را قبول نمی کند این احمق خیال میکرد اسم ناتورا بیاورد پوتین خواهد ترسید ثوابترین کارت این است استعفا بدهی تا مردم یکنفر دیگر انتخاب بکنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
از نظر شما هر دولتی به کشور دیگری حمله کرد ی مدت که شد اون دولت که کشورش مورد تجاوز گرفته باید در برابر دشمن وابده ؟ و کناره گیری کنه ؟ یا باید باید از بقیه کشورها کمک بخواهد و و مثل کوه پشت کشور و مردمش باشه و شانه خالی نکنه مقاومت کنه بجنگه تا روی دشمن را کم کنه ؟ حتما مثل اسد که فرار کرد کشور سوریه افتاد دست داعشی های کرواتی ویا مثل کرزای دولت افغانستان کشور افغانستان را دو دستی تقدیم طالبان کرد اگر از احمد مسعود حمایت شده بود الان مردم افغانستان در رفاه و امنیت زندگی میکردند وهم زنان سر کار میرفتن ودختران تحصیلات شون را ادامه میدادند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دلقک سرسپرده
۳
۸
پاسخ دادن
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
آخرین اخبار
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن