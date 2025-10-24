زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز جمعه اعلام کرد که «تعدادی از سامانههای موشکی پاتریوت در اروپا آماده هستند و ما میتوانیم فوراً از آنها برای حفاظت از جان مردم در اوکراین استفاده کنیم.»
او در اظهاراتی پس از نشستی در لندن، خاطرنشان کرد که «باید تمامی شرکتهای انرژی روسیه تحریم شده و برای افزایش فشار بر (ولادیمیر) پوتین، رئیسجمهور روسیه، از ورود به بازار منع شوند.» وی ادعا کرد: «ما باید روسیه را برای مذاکره جدی تحت فشار قرار دهیم و من آماده هرگونه مذاکره هستم.»
زلنسکی افزود: «موشکهای تاماهاوک و تسلیحات پیشرفته بهترین فشار بر پوتین هستند، زیرا او بلافاصله پس از توقف صحبت درباره آنها، دیپلماسی را کنار گذاشت.»
سخنان زلنسکی در حاشیه نشستی در لندن، پایتخت انگلیس، مطرح شد. این نشست که با مشارکت رئیسجمهور اوکراین و ۲۶ کشور، که بیشتر آنها اروپایی بودند، برگزار شد، به بررسی راههای تقویت توان دفاعی اوکراین در سایه تشدید حملات روسیه به زیرساختهای انرژی این کشور با نزدیک شدن به فصل زمستان اختصاص داشت. ریاست این نشست بر عهده کر استارمر، نخستوزیر انگلیس و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بود.
منبع: النشره